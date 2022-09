Tourisme : la Nouvelle-Aquitaine met 16,5 millions d'euros pour soutenir les TPE et PME

Ce lundi 26 septembre le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, dont Alain Rousset est le président (PS), a annoncé la création d'un nouveau fonds d'investissement baptisé Croissance Tourisme Nouvelle-Aquitaine. Cette création s'est faite par le biais d'une assemblée générale constitutive.

Assemblée à laquelle ont notamment participé Philippe Nauche, vice-président (PS) du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge du tourisme, de l'économie territoriale et de l'intelligence économique, Bernard Uthurry, conseil régional (PS) de Nouvelle-Aquitaine délégué aux fonds propres, et les représentants des établissements financiers associés (1) : Banque des Territoires, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et le Crédit Agricole Aquitaine Expansion. Au cours de cette première assemblée, Croissance Tourisme Nouvelle-Aquitaine a adopté un statut de société d'économie mixte locale (SEML) et a élu à sa présidence Michel Durrieu, jusque-là directeur général du Comité régional du tourisme (CRT) de Nouvelle-Aquitaine.

Des tickets d'intervention de 0,5 million à 3 millions d'euros

La Région est l'actionnaire majoritaire de ce nouveau fonds d'investissement dédié aux TPE/PME du secteur touristique. La collectivité a ainsi débloqué 8,4 millions d'euros au titre de ce fonds d'investissement, dont 6,6 millions d'euros en capital et 1,7 million en compte courant d'associés. Tandis que la Banque des Territoires apporte 7,5 millions d'euros à la structure. La CEAPC, Arkéa Banque et Crédit Agricole Aquitaine interviennent à hauteur de 200.000 euros chacune.

Ce nouvel outil financier doté de 16,5 millions d'euros est ciblé sur l'appui au projets immobiliers des TPE et PME du secteur du tourisme et va permettre de générer des effets de levier auprès des établissements financiers qui participent à l'opération. Au cours de ses cinq prochaines années d'exercice, Croissance Tourisme Nouvelle-Aquitaine doit ainsi permettre de lever 58,5 millions d'euros, soit trois fois et demi l'apport initial. Le fonds interviendra avec des tickets compris entre 500.000 euros et 3 millions d'euros.

Tourisme : un secteur très exposé au choc inflationniste

"Nous allons nous apercevoir que l'impact de l'inflation est nettement supérieur dans la filière du tourisme que dans les autres secteurs. Car il y a des facteurs aggravants, qui vont monter en puissance, avec le remboursement des PGE (prêts garantis aux entreprises), le paiement décalé des charges sociales, etc. Le fonds d'investissement doit permettre aux entreprises du tourisme de passer le cap. Avec comme objectif de leur proposer un accompagnement pour leur permettre de développer des projets en transition énergétique et écologique, en particulier dans le cadre de Neo Terra. Afin qu'elles puissent atteindre leurs objectifs en tourisme durable. Il s'agit aussi qu'elles puissent plus facilement s'adapter à l'émergence des nouvelles tendances qui commencent à modifier la pratique touristique", a déroulé Michel Durrieu ce mardi matin lors de la conférence de presse de présentation du bilan touristique de l'été 2022 organisé par Christelle Chassagne, présidente du Comité régional du tourisme, sur laquelle nous reviendrons.

Le fonds interviendra dans certaines entreprises en difficulté

Etant donné la complexité de la situation économique, Michel Durrieu a confirmé que le fonds d'investissement serait en mesure de consacrer des lignes de crédit à des entreprises du tourisme connaissant certaines difficultés. Michel Durrieu est ensuite revenu quelques instants sur le mécanisme de fonctionnement de nouvel outil :

"La dotation initiale de 16,5 millions d'euros doit permettre de lever de la dette auprès des établissements financiers associés au projet pour financer des opérations de haut de bilan", a confirmé le président de Croissance Tourisme Nouvelle-Aquitaine. "En cas de problème pour l'entreprise, l'objectif de l'investissement sera de renforcer ses fonds propres pour lui permettre de financer ses projets. Il ne s'agit pas de voler au secours des entreprises en perdition mais plus simplement d'apporter une aide transitoire, qui ne sera débloquée qu'au cas par cas... En fonction de la nature du projet et du modèle économique de l'entreprise. Dans tous les cas, le règlement d'intervention de la Région reste la référence", a rappelé Michel Durrieu.

Grande attention à la typologie des entreprises et des territoires

Alain Rousset s'est fait un devoir de lutter en faveur de l'aménagement du territoire et Croissance Tourisme Nouvelle-Aquitaine s'inscrit dans cette conception de l'action publique. Une préoccupation qui va se manifester au cœur de ce nouveau levier de financement. Sachant qu'en dédiant ce nouveau fonds aux projets immobiliers des entreprises du tourisme, la Région a décidé de se doter d'un nouvel outil qui va intervenir en complément d'autres dispositifs dans tous les territoires.

"Nous allons intervenir en fonction des typologies d'entreprises, si elles sont petites, moyennes ou grandes. Mais aussi en fonction des typologies de territoires selon qu'ils sont urbanisés, périurbains ou ruraux", a éclairé Philippe Nauche.

Partant du principe que les territoires ruraux bénéficieront d'une attention très soutenue de la part de Croissance Tourisme Nouvelle-Aquitaine.

(1) Patrick Martinez, directeur régional Nouvelle-Aquitaine de la Banque des Territoires, Eric Benayoun, directeur financement des projets institutionnels à la CEAPC, Cyril Cury directeur institutionnel Nouvelle-Aquitaine à Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, et Xavier Hittos, chargé d'affaires en capital investissement et innovation chez Crédit Agricole Aquitaine Expansion.