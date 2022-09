Bordeaux Métropole désigne ses six opérateurs de vélos, trottinettes et scooters électriques

"Plus de contrôle, des engagements de la part des opérateurs, un développement territorial plus harmonieux, une offre globale élargie, un stationnement maîtrisé et des vitesses limitées" : ce sont les grandes lignes du cahier des charges que les six opérateurs de mobilités retenus par Bordeaux Métropole à l'issue d'une procédure de plusieurs mois se sont engagés à respecter. Alors que ce marché stratégique a attiré plus d'une vingtaine de candidats français et étrangers au printemps dernier et qu'une douzaine d'entre elles étaient déjà déployés à Bordeaux, les six lauréats sont :

Bird avec 750 vélos électriques et Pony avec 550 vélos électriques et 200 vélos ;

avec 750 vélos électriques et avec 550 vélos électriques et 200 vélos ; Dott et Tier avec 750 trottinettes électriques chacun ;

et avec 750 trottinettes électriques chacun ; eDog et Yego avec 250 scooters électriques chacun.

À part eDog, qui est une entreprise bordelaise, tous les lauréats opèrent déjà à Bordeaux depuis plusieurs années. Les autres vont devoir plier bagage d'ici début novembre. Les candidats ont été jugés sur trois critères principaux : la gestion de l'espace public avec stationnement millimétré, limitations de vitesse et interdiction d'accès aux zones piétonnes ; la qualité du service notamment dans sa dimension environnementale et le partage des données d'usage avec la Métropole ; enfin la sécurisation de leurs véhicules et la prévention auprès des usagers.

La fin de la jungle sur les trottoirs ?

Conclusion : il y a aura moins de couleurs criardes sur les trottoirs bordelais puisque le nombre d'opérateurs autorisés est divisé par deux. En revanche, il n'y aura pas moins vélos, trottinettes et scooters, il y en aura même plus qu'actuellement puisque l'AMI autorise au total 3.500 véhicules. C'est un millier de plus qu'aujourd'hui même si ces véhicules supplémentaires seront en partie déployés dans 23 autres communes de l'agglomération. Cet ajout de 750 trottinettes, 200 vélos et 100 scooters vise à la fois à assurer un meilleur maillage du territoire et à permettre aux opérateurs sélectionnés d'atteindre une rentabilité économique. L'objectif d'avoir deux opérateurs par type de véhicules est de maintenir une forme de concurrence pour tirer la qualité de service à la hausse.

"Le nombre de véhicules pourra évoluer à la hausse en fonction de l'activité", précise aussi Bordeaux Métropole qui va créer 150 nouveaux emplacements de stationnement à Bordeaux, en plus des 100 existants, et 250 autres répartis sur les 23 nouvelles communes du dispositif. Les autorisations attribuées aux opérateurs choisis, seront valables un an. Et renouvelables deux fois. L'AMI prévoit également d'instaurer une redevance d'occupation du domaine public : les opérateurs verseront 1 % de leur chiffre d'affaires réalisé sur Bordeaux métropole, avant qu'il ne soit réparti au prorata entre les communes selon le temps de stationnement des véhicules sur leur voirie. Un forfait de 50 euros par scooter et de 30 euros par trottinette et vélo sera également versé chaque année.

