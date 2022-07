Pierre Hurmic à l'ONU pour porter la voix de l'économie sociale et solidaire

Conjuguer le local et le global. Après l'adoption d'un plan européen à Bruxelles fin 2021 et une rencontre interministérielle dédié début 2022, l'économie sociale et solidaire (ESS) espère se faire une place dans les plus grandes instances internationales. Le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sanchez, qui présidera l'Union européenne au 1er semestre 2023, mène déjà le combat au sein de l'Organisation des nations unies (ONU) avec notamment un évènement informel ce vendredi 22 juillet au siège new yorkais de l'instance multilatérale. Désigné l'an dernier président du Forum mondial de l'ESS (GSEF), Pierre Hurmic y interviendra pour représenter les 86 membres de 37 pays adhérents de cette association. L'objectif est clair : profiter de la caisse de résonance incomparable que constitue l'ONU.

"L'enjeu est de s'accorder sur une définition rigoureuse et universelle de l'ESS, notamment pour éviter le green washing. L'ONU est le cadre le plus efficace pour porter un cadre précis, reconnu par tous et largement diffusé", fait-il valoir auprès de La Tribune, quelques jours après l'adoption par Bordeaux Métropole d'une feuille de route sur l'ESS.

Une résolution dès 2022 ?

C'est aussi l'objectif ambitieux de l'Espagne, premier pays européen a avoir adopté une loi cadre sur l'ESS dès 2011 : permettre l'adoption par l'assemblée générale de l'ONU, si possible dès septembre 2022, d'une résolution reconnaissant la contribution de l'ESS aux objectifs de développement durable fixés par les Nations unies pour 2030. "Il faut travailler sur une logique de coalition et de pédagogie pour rassembler un maximum de pays autour de cette démarche, notamment en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique, trois continents où l'ESS est ancienne et bien ancrée. Si ce n'est pas suffisant pour l'adopter en 2022, on reviendra en 2023", précise-t-on dans l'entourage du maire de Bordeaux. L'édile souhaite aboutir à une définition de l'ESS similaire à celle retenue par la Commission européenne fin 2021 :

"L'économie sociale englobe différents types d'entreprises, d'organisations et d'entités juridiques, comme les entreprises sociales, les coopératives, les mutuelles (un type spécifique d'assurance collective), les associations sans but lucratif et les fondations. Ces entités placent les personnes et l'environnement au cœur de leurs missions et réinvestissent la majeure partie de leurs profits dans l'organisation ou dans une cause sociale spécifique. Elles ont une gouvernance de type participatif et ascendant."

Le spectre de l'économie sociale est donc très large et fédère aussi bien des associations que le mouvement des sociétés coopératives en passant par les acteurs de l'économie informelle, incontournables dans de nombreux pays sud-américains et africains. Et pour Pierre Hurmic, qui se fait le porte-voix des collectivités locales et acteurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire répond à des enjeux économiques et sociaux très structurants dans le monde actuel :

"C'est le meilleur rempart à l'ubérisation de la société, c'est un vrai contre modèle, un atout pour la transformation écologique. L'ESS répond aux attentes de la génération climat qui entre sur le marché du travail et des consommateurs qui, de plus en plus, veulent de l'éthique sur l'étiquette, des circuits courts et de la sobriété !"

