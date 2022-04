« Notre priorité à Bordeaux ? Les personnes éloignées de l'emploi »

LA TRIBUNE - Quels sont les indicateurs sur la reprise post covid ?

Stéphane PFEIFFER - Sur l'année 2021, on constate une baisse du chômage sur Bordeaux, toutes catégories, âge, sexe, quartiers confondus, d'autant plus importante chez les jeunes. Cette dynamique se poursuit. C'est une bonne nouvelle, car les jeunes ont été les premières victimes de cette crise Covid. En 2020, les jeunes diplômés ont eu du mal à trouver un premier emploi, les contrats de professionnalisation ou d'alternance ont été réduits, les CDD et contrats d'intérim s'étaient interrompus... Chez les seniors, le chômage diminue également mais moins. Cela confirme qu'il y a une difficulté particulière sur le retour à l'emploi des seniors. Nous allons travailler ce sujet avec nos partenaires.

Les perspectives pour 2022 : une dynamique prometteuse ou quelques incertitudes ?

Ce qui interroge bien sûr, c'est l'impact de la guerre en Ukraine (durée, ampleur). La reprise va t-elle perdurer ? Les premiers indicateurs montrent que le taux de croissance devrait s'infléchir. Autre sujet, la baisse du chômage se fait sur des contrats temporaires, de nombreux CDD de moins de 6 mois et beaucoup d'intérim. Cela reste des parcours emplois fragiles. Il faut rester vigilant. Autre question également, en 2021, l'économie a bénéficié de la stratégie du « quoi qu'il en coûte » et de ses nombreuses aides, un coup de pouce qui a permis de soutenir l'activité. Il n' y a pas eu d'augmentation massive d'entreprises qui disparaissent. Au deuxième semestre 2022, moment où les entreprises vont devoir commencer à rembourser leur PGE (prêts garantis par l'Etat), seront-elles suffisamment solides ou faut-il redouter une vague de liquidation ? Nous sommes plutôt positifs sur cette reprise mais il va falloir rester vigilant à moyen terme.

Quels secteurs soutient la ville de Bordeaux ?

Bien que le développement économique ou l'emploi ne soit pas une compétence forte des villes, nous nous inscrivons dans la feuille de route du territoire. Nous soutenons l'aéronautique dans sa transition d'une point de vue vertueux, le commerce (environ 10.000 sur Bordeaux), et nous accompagnons l'artisanat et le BTP, notamment, à travers notre SEM In Cité, en agissant sur les enjeux fonciers et immobiliers pour créer les conditions d'un développement économique favorable à l'installation de filières liées par exemple à l'économie circulaire.

Quel bilan de votre « cellule TPE » ?

Dans le cadre de notre « cellule TPE », porte d'entrée unique sur toutes les questions relatives aux démarches administratives, chômage partiel, ressources humaines mise en place en 2020, nous avons soutenu notamment le secteur de la restauration et du tourisme. Nous avons reçu 400 sollicitations. Lors de la réouverture, ce secteur s'est retrouvé face à une situation délicate et inédite que personne n'avait anticipé : le personnel n'est pas revenu au travail. Là aussi, nous les avons accompagnés en partenariat avec la CCI, l'UMIH, et Pôle Emploi pour faire face à l'urgence. Cette crise Covid a modifié les critères de choix notamment des jeunes qui veulent bien s'investir mais sans sacrifier à un équilibre de vie.

Quelles sont les priorités sur les sujets emplois ?

Une de nos priorités, ce sont les personnes éloignées de l'emploi. Nous sommes candidats pour l'expérimentation "Territoire zéro chômeur de longue durée" ( TZCLD) sur le quartier prioritaire du Grand-Parc, à Bordeaux. Nous pensons qu'il faut inventer de nouvelles choses, de nouveaux dispositifs. Nous allons proposer un Hackathon autour de l'emploi afin de faire émerger de nouvelles initiatives en faveur des chômeurs longue durée, en mobilisant des participants issus du monde de l'emploi et de l'insertion, du logement, de l'entreprise ou encore du monde universitaire. En 2021, nous avons changé notre manière de travailler avec une priorité sur les formes de recrutement. Nous avons proposé des forums par quartier (Caudéran, Bordeaux Sud, la Bastide) où une centaine de candidats du quartier rencontre des employeurs du même périmètre. Nous avons ouvert une nouvelle antenne de la Mission Locale à Bacalan et une permanence à La Benauge. C'est cette stratégie de maillage territorial, de travail de proximité, que nous allons développer.

