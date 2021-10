Bordeaux Métropole lance une concertation pour exploiter un nouveau gisement d'eau potable

Accusés en 2019 par les sylviculteurs du Médoc d'avoir voulu passer en force sur le dossier de la captation d'eau potable à grande profondeur, entre Saumos et Le Temple, les élus de Bordeaux Métropole ont mis les petits plats dans les grand avec l'appui de la préfecture de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, ce jeudi 28 octobre, pour rassurer tout le monde. A cette fin, Alain Anziani président (PS) de Bordeaux Métropole, a annoncé, au côté de Sylvie Cassou-Schotte, vice-présidente (EELV) de la Métropole en charge de l'eau et de l'assainissement, la mise en place d'une procédure de concertation.

Lire aussi 7 mnLa guerre de l'eau entre sylviculteurs et Bordeaux Métropole est ouverte

Une procédure qui n'était légalement pas nécessaire mais dont la majorité PS-EELV veut faire le marqueur de sa transparence dans ce dossier à forts enjeux. C'est ainsi qu'Esméralda Tonicello et Marianne Azario ont été désignées par la Commission nationale du débat public (CNDP) comme garantes. Elles devront s'assurer de la qualité de l'information délivrée au public, mais aussi de celle du contact, qui va passer par une plateforme dédiée, ainsi que du respect des procédures de la concertation, avant de dresser au final un bilan de toute l'opération.

14 forages prévus à 250 mètres de profondeur

"Nous avons un objet et une méthode. L'objet c'est : comment approvisionner en eau potable la Métropole et une bonne partie du département de la Gironde, soit au total 900.000 personnes représentant les deux-tiers de ses habitants ? Actuellement c'est l'eau de l'éocène qui est prélevée dans le sous-sol, mais au-delà de sa capacité de renouvellement. D'où la nécessité d'aller ailleurs, sur la nappe du Médoc et de passer à l'oligocène" a tout d'abord recadré Alain Anziani.

Quant à la méthode, elle tient dans l'importance donnée à la concertation mais aussi dans la volonté de faire partager la nécessité de ce projet, comme l'a souligné Sylvie Cassou-Schotte. Ce dernier prévoit la réalisation de 14 forages à 250 mètres de profondeur entre les communes forestières de Saumos et Le Temple. Mais aussi la construction d'une station de pompage et d'épuration sur une surface totale de près de 20.000 m2, a complété en substance la vice-présidente.

Schéma captage et redistribution de l'eau des puits (Bordeaux Métropole)

10 millions de mètres cubes à répartir à plusieurs

Fabienne Buccio, préfète de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine a souligné de son côté que la Gironde disposait de nappes d'eau profondes de qualité mais qu'il était désormais nécessaire de leur appliquer une gestion de type développement durable. Elle a notamment relevé qu'il fallait adapter la gestion de l'eau potable, en veillant à la répartition de la population sur le territoire et préserver l'eau de l'éocène. Le champ captant projeté en Médoc doit justement permettre de diviser par deux la consommation qui est faite de cette nappe d'eau très ancienne (l'éocène remonte à 33 millions d'années). Sachant que la Métropole et les territoires concernés en consomment 20 millions de mètres cubes par an.

Lire aussi 6 mnBassin Adour-Garonne : la gestion de l'eau fragilisée par les coupes budgétaires

La totalité du projet, qui représente un investissement de 60 millions d'euros, doit permettre d'extraire 10 millions de mètres cubes d'eau potable par an dans le Médoc. De l'eau qui sera transférée vers la Métropole (6,4 millions de m3) et plusieurs syndicats d'adduction d'eau du sud Gironde, de l'Entre-Deux-Mers, du sud-est du Médoc et de la Rive droite via une canalisation de 25 kilomètres. Mais pas d'inquiétude pour cette eau venue du Médoc. Sa nappe d'origine se rechargera toujours assez vite pour ne pas risquer de rupture, ont précisé les élus.

Les scientifiques ne voient pas de risques pour les pins ou les sols

Conseiller départemental (PS) et sénateur de la Gironde, Hervé Gillé, qui représentait le président du Département, Jean-Luc Gleyze, a rappelé que la gestion de l'eau en Gironde est plutôt exemplaire, puisque c'est le Département qui comprend les plus de schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (Sage) de France, et le seul à disposer d'un « Sage » eaux profondes. Hervé Gillé a insisté sur le fait que les prélèvements effectués sur la nappe de l'éocène à Bordeaux Métropole sont trop importants mais que cette ressource en eau très ancienne ne va pas disparaître pour autant. L'objectif étant de l'économiser.

Lire aussi 3 mnGestion de l'eau : les Bassines poitevines déclenchent un coup de grisou

Guillaume Choisy, directeur général de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, a quant à lui précisé que le dossier était bordé sur le plan scientifique par trois grosses structures qui ont fait leur preuve, dont le BRGM, pour répondre aux inquiétudes des sylviculteurs, qui craignent que ces pompages ne fassent baisser de façon excessive le niveau des eaux souterraines, ce qui pourrait menacer la vie des pins. A cette question, Guillaume Choisy répond que le niveau ne baissera pas plus de cinq centimètres, ce qui sera sans effet.

Des inquiétudes pourtant encore loin d'être dissipées chez les sylviculteurs, dont certains se demandent pourquoi les Bordelais ne puisent pas dans l'eau de la Garonne, comme cela se fait déjà dans plusieurs grandes villes. Ce à quoi des élus ont déjà répondu que ce problème n'est pas métropolitain mais girondin et que les pompages dans la Garonne se font désormais pour les industries. Comme l'a rappelé Fabienne Buccio l'eau est un bien commun qui appartient à tous. Même si les communes ont la responsabilité de sa gestion.

Lire aussi 3 mnLac de Caussade : la mobilisation pour le procès de ce 28 octobre bat son plein