Claire Vendé Bedora aux commandes de Bordeaux Métropole Aménagement (BMA)

Grand patron depuis octobre 1995 de Bordeaux Métropole Aménagement (BMA), la société qui pilote le développement du nouveau quartier Bastide Niel, Pascal Gerasimo arrive au terme de son mandat de directeur général ce mardi 31 août. Un poste que cet énarque, agrégé en Lettres modernes, aura ainsi occupé pendant près de 26 ans.

La montée des tensions entre BMA et l'écosystème Darwin, centre d'affaires alternatif de près de trois hectares désormais enclavé de façon visible dans un grand quartier Bastide Niel en train de sortir de terre, qui doit développer 3.400 logements sur 35 hectares, aura été l'un des épisodes marquants de la fin de mandat de Pascal Gerasimo. Dirigeant du groupe Evolution à l'origine de l'écosystème Darwin, Philippe Barre, tout au long de ses bras de fer avec BMA, a toujours considéré Pascal Gerasimo comme "sa bête noire".

Lire aussi 15 mnEcosystème Darwin à Bordeaux : une drôle de guerre juridique qui n'en finit plus

Diplômée des universités de Bordeaux et Nantes

Contacté par La Tribune il y a quelques jours, Philippe Barre n'a pas caché son soulagement de voir arriver une nouvelle tête aux commandes de BMA. Une autre tête bien faite, en l'occurrence celle de Claire Vendé Bedora. Diplômée de Sciences Po Bordeaux en 1994, Claire Vendé Bedora est également titulaire d'une maitrise de droit public décrochée à l'université Montesquieu-Bordeaux IV, et d'un DESS (diplôme d'études supérieures spécialisées) en aménagement, urbanisme, collectivités locales, qu'elle a décroché à l'Université de Nantes.

Lire aussi 3 mnPhilippe Barre (Darwin) : « Nous hackons le système capitaliste ! »

La nouvelle patronne de BMA a commencé sa carrière à la Communauté urbaine de Bordeaux en 2003, où elle a été cheffe de département à la direction du développement opérationnel et de l'aménagement. Elle est ensuite devenue directrice adjointe de la SEMMassy (société d'économie mixte de Massy, dans les Yvelines). Avant d'assurer la direction adjointe à la direction de l'urbanisme d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) puis d'en prendre la direction une année plus tard.

Une spécialiste de l'urbanisme et de la métropole bordelaise

Elle revient au sein de la Communauté urbaine de Bordeaux en 2013, en tant qu'urbaniste. Elle devient ensuite directrice à la tête de la direction territoriale Bordeaux, fonction qu'elle va cumuler à partir de 2016 et jusqu'à aujourd'hui avec celle d'adjointe à la directrice générale des territoires, en charge du pôle territorial de Bordeaux. Autant dire que Claire Vendé Bedora connaît son sujet.

Lire aussi 3 mnValérie Lasek prend la direction générale de Bordeaux Euratlantique

A la tête à compter du 1er septembre de l'une des plus importantes opérations urbaines en cours de développement à Bordeaux Métropole, et sûrement de la plus sensible de toutes, la nouvelle dirigeante devra retravailler l'image de BMA façonnée par le conflit de l'aménageur avec l'écosystème Darwin. A moins qu'elle ne décide de marcher dans les pas de Pascal Gerasimo en ce qui concerne l'enclave darwinienne. Ce qui semble peu probable à l'heure qu'il est, où des contacts ont l'air de commencer à se renouer entre élus métropolitains et promoteurs de Darwin.

Lire aussi 7 mnCes projets immobiliers qui servent de test au Bâtiment frugal bordelais