Immobilier : la grosse flambée des prix à Bordeaux dans l'ancien risque de faire mal

(Crédits : Agence APPA)

Le marché immobilier dans l'ancien flambe fortement à Bordeaux mais aussi dans la Métropole. Non seulement les acheteurs ne négocient plus sur les prix, mais ils sont prêts payer plus cher que ce que demandent les vendeurs. Ce qui n'est pas très bon signe. Bordeaux et sa métropole caracolent en tête dans cette flambée des prix nationale et les élus vont continuer à se poser la question d'une attractivité que peut-être personne ne peut plus débrancher.