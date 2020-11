Loi sécurité globale : un cortège important à Bordeaux, un quart d'heure de débordements et des commerçants remontés

Malgré le grand nombre d'oratrices et d'orateurs qui ont pris la parole avant le démarrage du cortège qui s'était rassemblé à 14 heures place de la Bourse à Bordeaux, il n'était pas facile de savoir que ce samedi 28 novembre il y avait trois manifestations pour le prix d'une, comme l'a souligné ce lundi matin la préfète de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio, en compagnie de Patrick Mairesse, patron de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Gironde.

Rappelons pour mémoire que l'axe porteur de ces manifestations est constitué par la proposition de loi "Sécurité globale", qui représente, selon la Société des journalistes de La Tribune, ainsi que de très nombreuses autres rédactions de notre pays, un danger pour la démocratie, les libertés publiques et la liberté d'informer, et qu'à ce titre notre rédaction a cosigné le courrier envoyé au Premier ministre, pour lui demander de retirer les articles 21, 22 et 24 de ce texte en cours d'examen au Parlement.

"Nous avons enregistré trois déclarations de manifestations : celle contre le port du masque par les enfants de six ans, la marche contre les mesures sanitaires et la loi de sécurité globale, et la marche des libertés contre les loi liberticides", a rembobiné Fabienne Buccio.