Bordeaux Métropole : après Ford, le nouveau propriétaire des Circuits bientôt connu

Le président (PS) de Bordeaux Métropole, Alain Anziani, a fait un point d'étape sur le dossier du terrain dit des Circuits, une emprise foncière de 12,7 hectares située dans la zone industrielle de Blanquefort, lors de l'assemblée plénière du 23 octobre.

Lire aussi : La ligne de TER Libourne-Bordeaux-Arcachon en test dès décembre

Bordeaux Métropole, qui est associé sur ce dossier à la Région Nouvelle-Aquitaine et à la ville de Blanquefort, avec l'appui de deux structures opérationnelles, l'Agence de développement et de l'innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine, et Invest in Bordeaux, a lancé un appel à manifestation d'intérêt (AMI) concernant cette emprise qui a été close le 10 juillet dernier. Plusieurs projets de création de nouvelles activités dans cette zone ont été proposées à la Métropole, l'objectif étant de revitaliser le territoire.

Onze dossiers retenus dont huit liés à l'immobilier

"Nous avons listé et analysé les dossiers proposés. Nous avons un critère : il doit s'agir d'une activité industrielle, pour compenser ce qui a été perdu. Et cette activité doit être non polluante. La première phase de consultation des dossiers est terminée. Nous allons démarrer la deuxième phase avec la Région, avec des auditions des porteurs de projets prévues en novembre", a cadré le président de Bordeaux Métropole.

L'AMI a permis de capter onze dossiers conformes aux objectifs de la Métropole, sachant que trois d'entre eux...