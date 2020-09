Un maximum d'emplois préservés en Nouvelle-Aquitaine grâce à la Médiation du crédit

Denis Lauretou, directeur du bureau régional de la Banque de France en Nouvelle-Aquitaine, a présenté ce mardi 15 septembre, au Palais de la Bourse, les prévisions économiques pour la rentrée ainsi qu'un bilan sur l'impact économique de la pandémie, en compagnie de Jean-François Clédel, président de la CCI de Nouvelle-Aquitaine, qui a de son côté dévoilé le dernier baromètre consulaire régional.

Denis Lauretou et Jean-François Clédel avaient invité des témoins représentants les entreprises, avec Marie-Ange Gay-Ramos, présidente de la Fédération française du bâtiment (FFB) de Nouvelle-Aquitaine, Diane Duvert, dirigeante de Sovia Trucks, Nicolas Foucard, président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) de Nouvelle-Aquitaine, et Bruno Trippon, président de l'Association des commerçants des Grands Hommes, à Bordeaux. Une analyse de tendance qui a été suivie par la préfète de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio.

Un rebond de l'économie en forme d'aile d'oiseau

La Nouvelle-Aquitaine ne pouvait échapper au choc violent de la mise sur "off" d'une gigantesque portion de l'activité économique. Comme l'a rappelé Denis Lauretou, le rebond de la croissance se fait en "aile d'oiseau", après une chute quasi verticale, l'activité rebondit. Tout d'abord de façon quasi verticale avant de commencer à ralentir à la fin du 2e trimestre 2020 pour continuer à croître sur un axe de plus en plus horizontal, avec en ligne de mire un retour à la ligne d'équilibre du produit intérieur brut (base 100/4e trimestre 2019) d'ici le 1e trimestre 2022.

Denis Lauretou s'est notamment penché sur la carte nationale d'octroi des prêts garantis par l'Etat (PGE). Avec 8,4 milliards d'euros de PGE débloqués au 4 septembre 2020, la Nouvelle-Aquitaine occupe la quatrième place nationale,...