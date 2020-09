Comment la philosophe Barbara Stiegler s'est ralliée aux Gilets jaunes

Dans son dernier essai titré "Du cap au grèves -Récit d'une mobilisation - 17 novembre 2018 - 17 mars 2020", publié le 20 août chez Verdier (7 euros/ 135 pages), Barbara Stiegler, qui s'est imposée dans la sphère de la philosophie politique avec la publication en 2019 de "Il faut d'adapter" (Editions Gallimard), délaisse l'ascétique voie de la recherche intellectuelle pour s'installer sur les ronds-points avec le peuple des Gilets jaunes.

Professeure à l'Université Bordeaux Montaigne et membre de l'Institut universitaire de France, Barbara Stiegler ne manque pas de préciser de quel endroit elle a démarré sa nouvelle aventure. Bien plus proche d'une Lettrée de la Chine confucéenne que d'une anarchiste du XIXe siècle, Barbara Stiegler évoque cet endroit coupé du monde, qui pourrait ressembler à une tour d'ivoire, où elle a pu achever "Il faut s'adapter". Et parle de la difficulté qu'elle a eu à passer de l'ombre à la lumière. Un mouvement de bascule en forme de défi pour cette philosophe naturellement tentée par un mode de vie rustique.

Quand les années 30 percutent le présent