A Arcachon, le ministre de l'Agriculture au chevet de toute la filière conchylicole

Première région ostréicole, avec 40 % de la production nationale d'huitres, la Nouvelle-Aquitaine doit faire face à une crise un peu plus lourde qu'ailleurs, même si aucune zone productrice n'est épargnée en France. C'est sans doute pourquoi le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, est venu sur le bassin d'Arcachon la semaine dernière, avant d'aller à Bordeaux au marché des Capucins.

La députée (LREM) Sophie Panonacle, élue du bassin d'Arcachon et très engagée dans la défense de l'économie bleue, qui se bat effectivement pour la défense de la filière conchylicole (production d'huitres, de moules et tous types de coquillages), n'a pu que s'en féliciter. Avec 27 autres parlementaires des circonscriptions littorales, elle a interpellé il y a quelques semaines le Premier ministre "et plusieurs ministres directement concernés pour obtenir des mesures d'accompagnement à la filière ostréicole".

Des trésoreries à bout de souffle

"Les entreprises, souvent petites et familiales, sont des acteurs essentiels du maillage socio-économique et touristique de nos littoraux. Leur disparition porterait un fort préjudice aux économies locales du bord de mer. L'état de leur trésorerie est aujourd'hui alarmant et appelle un soutien financier indispensable. Les députés proposent, au même titre que les entreprises du secteur touristique, que les ostréiculteurs bénéficient de l'exonération des cotisations sociales pour une période de six mois à compter de mars 2020. De même, ils ont demandé l'annulation des loyers et des redevances d'occupation du domaine public", déroule Sophie Panonacle.

En se rendant sur le bassin d'Arcachon, le 3 juin dernier, le ministre Didier Guillaume n'est pas venu se pencher uniquement sur le sort de la conchyliculture néo-aquitaine mais bien nationale.

La députée en appelle aussi au soutien des collectivités

Et le ministre a fait des annonces qui ont au moins commencé à rassurer les députés de la majorité mobilisés sur le sujet.