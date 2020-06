Barbara Stiegler : "L’Etat est devenu l’instrument d’un néolibéralisme qui détruit la société"

LA TRIBUNE - Dans votre essai "Il faut s'adapter", publié l'an dernier, vous vous intéressez au néolibéralisme et révélez ses origines évolutionnistes, darwiniennes. De quand date l'émergence de ce courant de pensée et qu'est-ce qui le différencie des autres courants du libéralisme ?

BARBARA STIEGLER - Dans le champ de la recherche, en France et à l'étranger, il est attesté que le néolibéralisme émerge au cours des années 1930, à la suite de la crise de 1929. Ce qu'il y a de nouveau dans le néolibéralisme, c'est le rôle fondamental qu'il accorde à l'Etat. Car la crise de 1929 a montré que les processus économiques livrés à eux-mêmes dysfonctionnent. Les néolibéraux pensent que c'est à l'Etat, non pas simplement d'organiser, mais bien de créer le marché, via des règles de droit et de tout un ensemble de politiques publiques.

Ce que révèle « Il faut s'adapter » c'est qu'effectivement le néolibéralisme est d'inspiration évolutionniste, qu'il intègre une partie de l'héritage du darwinisme social. C'est ce que démontre la théorie développée par Walter Lippmann, journaliste, essayiste et publiciste américain, qui va s'imposer comme une figure centrale de ce mouvement. La réunion organisée en 1938 à Paris par des néolibéraux français, à l'occasion de laquelle le terme de néolibéralisme va émerger et à laquelle Lippmann a participé, est d'abord un hommage à son ouvrage, « The Good Society ».

De quelle façon le néolibéralisme va-t-il chercher à reformater l'économie, par rapport à l'ultralibéralisme, par exemple ?

Le néolibéralisme est bien plus qu'une doctrine économique. C'est un courant de pensée politique, juridique et anthropologique selon lequel l'éducation doit équiper les individus pour qu'ils puissent répondre aux besoins du marché. L'idée c'est de faire en sorte que les citoyens, conçus comme des agents économiques, soient adaptés à un monde normé par les besoins du marché.

Cette idéologie imprègne les textes de l'OCDE sur l'éducation par exemple et elle a été codifiée par la Stratégie de Lisbonne (celle-ci établit la politique économique de l'Union européenne pour la période 2000-2010, elle sera suivie ensuite par le plan Europe 2020 -NDLR). Alors que l'ultralibéralisme théorise la rétractation de l'Etat au profit d'un marché totalement libre, le néolibéralisme veut au contraire un Etat fort et omniprésent qui régule et institue le marché par des...