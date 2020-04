Talence : décès de Marc Labourdette, adjoint au maire en charge de l'économie

"Un homme de conviction, dévoué au service des autres, profondément humain, profondément attaché à sa ville de Talence, qu'il aimait passionnément [...] Marc était un homme passionné, qui ne lâchait rien, avec cette volonté inébranlable d'agir au service de sa ville et de la tâche qui était la sienne. Un homme d'un profond courage, qui s'est battu pendant de longs mois face à sa maladie.", salue Emmanuel Sallaberry, le maire de Talence, après le décès de son collègue et ami Marc Labourdette, âgé de 59 ans. Président du Nouveau centre en Gironde, chef d'entreprise (MLES / Braind Education), Marc Labourdette était son adjoint en charge de l'économie et de l'innovation.

A Talence, il a été élu pour la première fois en 1989 et avait participé aux majorités de trois maires successifs : Gérard Castagnéra, Alain Cazabonne puis, depuis 2017, Emmanuel Sallaberry sur la liste duquel il a été réélu au 1er tour le 15 mars dernier.

Marc Labourdette (crédits : Mairie de Talence)

"Il est difficile de résumer son action en quelques mots, tant les chantiers qu'il a lancés ont profondément transformé Talence : création de la pépinière d'entreprises en 2013, renforcement des liens avec les commerçants et professionnels, développement de Talence Innovation Sud Développement et du Groupe des Entrepreneurs Talençais... Sans oublier les Halles", souligne Emmanuel Sallaberry. Défenseur d'une approche intercommunale, Marc Labourdette était aussi engagé sur la thématique de l'emploi des femmes.