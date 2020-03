Coronavirus : la mairie de Bordeaux annonce des mesures d'aides aux entreprises

Alors que le Premier ministre vient d'annoncer l'interdiction jusqu'à nouvel ordre des rassemblements de plus de 100 personnes dans tout le pays, le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, confirme la mobilisation de l'ensemble des services municipaux pour lutter contre cette crise sanitaire exceptionnelle et soutenir l'activité économique. Sur ce plan, la mairie annonce :

la gratuité du stationnement de surface "pour faciliter les déplacements et encourager l'activité commerciale de centre-ville" ;

l'exonération des droits de terrasse et taxes d'occupation du domaine public ;

l'échelonnement de la perception de la taxe de séjour "pour permettre le soulagement de la trésorerie des acteurs économiques notamment dans la filière du tourisme" ;

et de la souplesse dans l'application des pénalités de retard sur les marchés publics.

Lire aussi : Coronavirus : la CCI Bordeaux Gironde lance un numéro unique pour les entreprises en difficultés

Les crèches et écoles fermées dès le 16 mars

Plus largement, les 105 écoles maternelles et élémentaires municipales et crèches sont fermées à compter de lundi 16 mars jusqu'à nouvel ordre. En revanche, les accueils individuels des enfants (maison d'assistantes maternelles et assistantes maternelles employées par la Ville) restent ouverts. Le "dispositif canicule" de suivi des seniors est activé ainsi qu'un appel au bénévolat via différentes plateformes telles que jeparticipe.bordeaux.fr, Wanted, Geev, les services civiques Unis-cités, etc.