Municipales à Bordeaux : Nicolas Florian et Pierre Hurmic au coude à coude

Jamais Bordeaux n'avait connu une élection municipale à deux tours depuis 1945 et cette configuration inédite s'annonce en plus particulièrement serrée en vue du scrutin municipal des 15 et 22 mars prochain. Le sondage Ispos-Sopra-Steria-Game Changers pour Sud Ouest,TV7 et France Bleu Gironde, réalisé du 6 au 11 février auprès de 802 personnes inscrites sur les listes électorales (*), donne les résultats suivants :

Nicolas Florian , maire sortant (LR, Modem, UDI, Agir et PR) : 34 %

, maire sortant (LR, Modem, UDI, Agir et PR) : Pierre Hurmic , liste Bordeaux respire (EELV, PS, PC, PRG, PP, ND) : 33 %

, liste Bordeaux respire (EELV, PS, PC, PRG, PP, ND) : Thomas Cazenave , liste Renouveau Bordeaux (LREM) : 16 %

, liste Renouveau Bordeaux (LREM) : Philippe Poutou , liste Bordeaux en luttes (NPA, FI) : 9 %

, liste Bordeaux en luttes (NPA, FI) : Bruno Paluteau (RN) : 5 %

(RN) : Pascal Jarty : 2 %

: Gilles Garçon (UPR) : 1 %

Ce sondage vient globalement confirmer les positions des différents candidats tout en faisant d'un écart qui n'avait jamais été aussi étroit entre Nicolas Florian et Pierre Hurmic. La situation est ainsi particulièrement incertaine sachant que la marge d'erreur du sondage est d'environ trois points.

>> Cliquez ICI pour consulter l'infographie en plein écran

L'équipe de campagne de Nicolas Florian salue la 1ere position du maire sortant et souligne "la bonne dynamique" autour de son candidat tout en reconnaissant que le duel avec Pierre Hurmic est désormais installé. De son côté, le candidat écologiste a lui aussi réagit : "En nous plaçant à égalité avec le maire sortant, les Bordelaises et les Bordelais attestent de la dynamique de notre campagne.Ce sondage ne fait que confirmer l'accueil enthousiaste qui nous est réservé tous les jours sur le terrain, et l'impatience à voir notre ville changer. Le rassemblement pour le climat, l'écologie et les solidarités que nous avons bâti incarne une alternance sérieuse et solide. Il nous reste quatre semaines de campagne pour rassembler davantage toutes celles et tous ceux qui veulent qu'enfin Bordeaux Respire !"

Lire aussi : Municipales à Bordeaux : La Tribune organise un débat sur les enjeux économiques le 4 mars

(*) L'enquête a été menée par téléphone du 6 au 11 février 2020 auprès d'un échantillon de 802 personnes inscrites sur les listes électorales à Bordeaux, constituant un échantillon représentatif des habitants de Bordeaux de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est d'environ trois points.