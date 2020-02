Municipales à Bordeaux : La Tribune organise un débat sur les enjeux économiques le 4 mars

Quelle est la vision du prochain maire de Bordeaux pour les entreprises bordelaises et l'écosystème de la métropole ? C'est à cette question que viendront répondre le mercredi 4 mars 2020 à 18h30, les quatre candidats à l'élection municipale des 15 et 22 mars prochains en position de se qualifier pour le second tour.

Lire aussi : Municipales à Bordeaux : Nicolas Florian et Pierre Hurmic au coude à coude

Seront présents :

Thomas Cazenave , liste Renouveau Bordeaux (LREM)

, liste Renouveau Bordeaux (LREM) Nicolas Florian , le maire sortant (LR, Modem, UDI et Agir)

, le maire sortant (LR, Modem, UDI et Agir) Pierre Hurmic , liste Bordeaux Respire (EELV, PS, PC, PRG, PP et ND)

, liste Bordeaux Respire (EELV, PS, PC, PRG, PP et ND) Philippe Poutou, liste Bordeaux en luttes (NPA et FI)

Alors qu'un second tour est désormais acquis à Bordeaux pour la première fois depuis l'après-guerre et qu'une triangulaire, voire même une quadrangulaire se profile au second tour, les positions des uns et des autres sur les principaux enjeux économiques de la métropole bordelaise seront particulièrement attendues et scrutées. Les candidats réagiront également à des questions issues de la grande consultation lancée conjointement, au mois de janvier, par la CCI Bordeaux Gironde, le Medef et la CPME.

Chaque candidat présentera sa vision pour Bordeaux et son écosystème puis trois séquences thématiques sont prévues :

La politique d'attractivité économique de la métropole bordelaise : stop ou encore ?

Comment gagner la bataille de l'emploi ?

Quel avenir pour les pôles de développement économique : de Darwin à l'aéroport, d'Euratlantique au port de Bordeaux en passant par le campus et le stade ?

En conclusion, chaque candidat présentera une mesure phare pour les acteurs économiques bordelais.

Mercredi 4 mars 2020 de 18h30 à 20h30. Ouverture des portes à 18h. A la Grande Poste, 7 rue du Palais Gallien à Bordeaux. Inscription préalable obligatoire.