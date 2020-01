Kedge Business School rejoint le club des écoles les plus vertueuses

Kedge Business School, qui compte 12.600 étudiants, dont le siège social se trouve sur le campus de Talence (Gironde/Bordeaux Métropole) mais qui a d'autres campus en France, dont celui -historique- de Marseille, et Paris, mais également à l'étranger (en Afrique et en Chine), vient d'être retenue parmi les 30 écoles de commerce les plus vertueuses pour la planète dans le monde.

Kedge BS a été classée pour la première fois dans ce groupe de tête mondial à l'issue d'une évaluation conduite par le « Positive impact rating », qui propose aux étudiants des établissements du Top 50 du Financial Times 2018 (FT) et du Coporate Knights Green MBA (CK) de mesurer l'impact de leur établissement sur la société, en lien avec l'Agenda 2030 de l'ONU et les objectifs de développement durable.

S'impliquer dans une démarche durable

Ce classement est organisé en fonction de la progression des différentes écoles dans la réduction de leur impact carbone et le réajustement de leurs postures vis-à-vis du développement durable, en arrêtant par exemple d'investir dans les énergies fossiles ou de considérer comme secondaire le développement durable et la responsabilité sociale.

Sachant que ce « Positive impact rating » demande aux écoles de rendre obligatoire dans leurs programmes une formation à l'impact environnemental et social ou encore la réduction des émissions de dioxyde de carbone et le gaspillage alimentaire.