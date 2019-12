Municipales à Bordeaux : Nicolas Florian précise ses motivations

Aucune annonce lors de ce point presse mais l'orateur voulait donner quelques précisions sur les ambitions qui l'animent et qui seront communiquées par écrit à partir de demain, via un courrier qui va atterrir dans les boîtes aux lettres des habitants. Courrier distribué en avant-première à la presse, accompagné d'une liste d'une soixantaine de noms de soutiens. Entouré de ses soutiens, beaucoup de fidèles et quelques nouveaux tels que le député de La République en Marche du Médoc et ancien socialiste Benoît Simian, de son directeur de campagne Nicolas Marty et de sa responsable du projet Julia Mouzon, Nicolas Florian a annoncé vouloir, par cette missive, "expliquer pourquoi je suis candidat et vers quoi je veux aller dans les années qui viennent". Le maire/candidat avance en particulier "quatre enjeux : le défi démocratique, le défi climatique, le défi de la solitude et de l'isolement, le défi de la croissance démographique".

Sur ce dernier, il reste fidèle à la ligne de conduite déjà développée lors de sa rentrée devant la presse en septembre dernier : "De 300.000 vers 1968, la population bordelaise est tombée à 200.000 à la fin des années 80. Aujourd'hui, elle est de 250.000 habitants." Ce mouvement démographique de fond, Nicolas Florian veut "ne pas le subir mais l'accompagner, dans un souci d'apaisement". Et fixe son ambition "d'une ville humaine où il y a du lien, où l'on prend soin des autres, où l'on se fait confiance". Le candidat estime être dans une "phase de récolte" des idées et ajoute qu'il faudra attendre 2020 pour des propositions concrètes. Mais il annonce "un projet réaliste et tenable" et met en avant les cinq années précédentes passées au conseil municipal de Bordeaux en tant qu'adjoint, un "gage de crédibilité". Estimant pouvoir s'appuyer aujourd'hui sur "une équipe représentative des diversités bordelaises", il entend "défendre la vision d'une ville sobre et économe de ses ressources" quelles qu'elles soient et veut attendre fin janvier pour présenter une liste qui ne sera "pas calquée sur les appartenances partisanes". Cette dernière sera "profondément renouvelée". Mais encore ? "50 %, je pense que c'est le bon étiage. Mais je ne suis pas dans le jeunisme absolu : je souhaite un alliage avec des gens qui ont une expérience, une expertise, des personnes initiés à la gestion municipale. Il faudra que l'équipe incarne cette volonté de s'investir pour les autres."

Lire aussi : Municipales à Bordeaux : la droite entre en campagne, la gauche en ordre dispersé



Le candidat, qui dit vouloir mener une liste dégagée de tout parti politique, est-ils toujours adhérent au parti Les Républicains ? "J'ai pris une adhésion annuelle, pas décennale. Je m'occupe de Bordeaux." Lui que l'on dit "En Marche-compatible", que pense-t-il de son adversaire Thomas Cazenave, investi par La République en Marche ? "Je n'ai pas d'adversaire, j'ai des concurrents. Je ne regarde pas à côté, je ne regarde pas derrière moi car mon équipe sera à mes côtés, je regarde devant. On verra projet contre projet." Ramené aux enjeux nationaux, le maire de Bordeaux concède "un manque de communication et d'échanges" de la part du gouvernement mais estime que "cette réforme [des retraites], il faudra la faire" à condition que "le projet soit lisible. La colonne vertébrale doit se faire avec les gens, pas contre eux."