De fortes perturbations en Nouvelle-Aquitaine le 5 décembre

En plus de ces manifestations les services de transports en commun, pour ne s'intéresser qu'à eux, vont être touchés. La SNCF est en première ligne et nous complèterons nos informations avec les détails nécessaires dès que ce sera possible. En attendant le rouge est mis dans la capitale régionale, Bordeaux, où le service en transport collectif assuré au sein de TBM (Transport Bordeaux Métropole) par Kéolis pour le compte de la Métropole, qui agrège trams, bus, navettes fluviales et vélos, va être perturbé.

L'ossature du réseau TBM va rester partiellement opérationnelle grâce au maintien de la circulation des trams avec tout de même une fréquence fortement perturbée puisque les fréquences vont passer à 15 minutes (au lieu de 3 à 5 minutes du lundi au vendredi) sur les trois lignes A (est-ouest), B (nord/sud-ouest) et C (nord-sud).

Côté bus, TBM annonce que quatre lignes (46, 82, 85, 88) conserveront une fréquence normale.

Par contre 39 lianes, lignes, Corols, Citéis et liaisons de nuit vont cesser de fonctionner. Soit 5 lianes (les 2, 4, 6, 8, 11 et 15) ne rouleront pas du tout, ainsi que 17 lignes (20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 64, 67, 73, 80, 81, 87, 94, 95, 96), 6 Corols (31, 33, 34, 35, 37,39), 5 Citéis (40, 41, 42, 45, 63) et 6 lignes de nuit TBnights vont également cesser de fonctionner (50, 51, 52, 54, 55, 57), ainsi que les navettes du centre-ville et Arena.

Plusieurs lianes vont fonctionner avec des fréquences réduites. Il s'agit des lianes 1, 3, 5 Nord, 5 Sud, 9, 10 et 16 (fréquences entre 15 et 30 minutes).

Toutes les autres liaisons (23 au total) seront perturbées sans qu'il soit possible de faire de prévisions. Les navettes fluviales continueront à traverser la Garonne avec les mêmes fréquences et les parcs relais ne seront pas perturbés.

Par ailleurs 23 manifestations sont programmées en Nouvelle-Aquitaine, dans les 12 départements de la région.





AQUITAINE

Dordogne :

-Périgueux : rassemblement à 10 h 30 devant le Palais de justice

-Bergerac : rassemblement à 15 h devant le Palais de justice

-Sarlat : rassemblement à 15 h place Denoix

Gironde : rassemblement à Bordeaux à 11 h place la République

Landes : rassemblement à 10 h à Mont-de-Marsan devant la gare SNCF

Lot-et-Garonne :

-Agen : rassemblement à 10 h au Gravier (devant commissariat)

-Marmande : rassemblement à 15h esplanade du Maré

Pyrénées-Atlantiques :

-Pau : rassemblement 10 h 30 place Verdun

-Bayonne : rassemblement 10h 30 place Saint-Ursule





LIMOUSIN



Corrèze :

-Ussel : rassemblement à 10 h 30 devant la gare SNCF

-Tulle : rassemblement à 11 h devant la gare SNCF

-Brive : rassemblement à 14 h place de la Guierle

Creuse : rassemblement à 10 h à Guéret place de la Mairie

Haute-Vienne : rassemblement à Limoges à 10 h 30 carrefour Tourny





POITOU-CHARENTES



Charente : rassemblement à 10 h à Angoulême devant la gare SNCF

Charente-Maritime :

-Rochefort : rassemblement à 10 h 30 devant la Corderie royale

Saintes : rassemblement à 10 h 30 devant le Palais de justice

La Rochelle : rassemblement à 14h devant la gare SNCF

Jonzac : rassemblement à 10 h devant Pôle emploi

Deux-Sèvres :

-Niort : rassemblement à 11 h place de la Brèche

-Thouars : rassemblement à 11 h place Flandres Dunkerque

-Parthenay : rassemblement à 17 h place du Drapeau

-Bressuire : rassemblement à 14 h 30 place Saint-Jacques

Vienne : rassemblement à Poitiers à 14 h Porte de Paris