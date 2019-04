La rocade bordelaise dotée de feux bicolores

Assurant l'exploitation de la rocade bordelaise, la Direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA), émanation de l'Etat, annonce avoir mis en service "la dernière bretelle équipée du dispositif de régulation des accès à la rocade bordelaise". Des feux bicolores ont été installés sur au total 17 bretelles d'accès de 7 échangeurs, ce qui représente 60 % des bretelles de la rocade Est et Sud. Le montant des travaux est estimé à 1,5 M€ cofinancés par l'État (40 %), Bordeaux Métropole (40 %) et le Conseil Départemental de la Gironde (20 %) dans le cadre du contrat de plan État-Région 2015-2020.

Lire aussi : Rocade, grand contournement de Bordeaux, A63 : ce que dit le rapport Duron



"Après plusieurs expérimentations ponctuelles réussies à l'échelle nationale, la rocade de Bordeaux est l'une des premières infrastructures supportant un trafic de plus de 140.000 véhicules par jour, à bénéficier d'un déploiement de cette ampleur", précise la préfecture de Gironde, qui ajoute que le dispositif de feux bicolores a pour but de "réguler l'accès des véhicules à la rocade lorsque la densité du trafic augmente. Avec des arrêts de très courte durée sur la bretelle, les véhicules s'insèrent plus facilement, au goutte-à-goutte. Le rythme des feux varie selon le trafic et selon la bretelle. Si un bouchon se constitue, la régulation s'arrête, empêchant que la bretelle soit saturée ou qu'un bouchon remonte sur la voirie urbaine. Chaque bretelle est indépendante mais peut également fonctionner en lien avec les autres bretelles équipées en amont."

Au-delà de la congestion en baisse, deux autres types de bénéfices sont attendus : une diminution des émissions de gaz polluants en réduisant le nombre d'arrêts et de redémarrage des véhicules dans les bouchons, et une accidentologie en baisse.

Un prestataire indépendant sera chargé d'évaluer l'ensemble du dispositif. Ses premières conclusions sont attendus en fin d'année.