Virginie Calmels quitte Bordeaux pour piloter Barnes

Elue à la mairie de Bordeaux depuis les municipales de 2014 en tant que première adjointe en charge de l'économie, de l'emploi et de la croissance durable, vice-présidente de Bordeaux Métropole, Virginie Calmels avait annoncé il y a quelques semaines sa démission en même temps qu'Alain Juppé. L'ancienne n°2 du parti Les Républicains rejoint la société Barnes en tant que présidente de Barnes France, CEO de Barnes International, CEO de Barnes Hospitality et co-actionnaire, à compter de ce lundi 11 mars 2019. Nommée par Thibault de Saint Vincent, président de Barnes, Virginie Calmels aura "pour mission de créer la première grande marque de luxe mondiale dans le domaine des services".

Le groupe français Barnes se positionne comme "le premier acteur de l'immobilier international haut de gamme en France". Présent dans 15 pays via 90 bureaux, il a réalisé "un volume de vente de près de 4,9 milliards d'euros" en 2018. Réputé pour son activité dans l'immobilier haut-de-gamme, le groupe offre en fait une palette de services plus large allant du conseil en art et patrimoine au conseil dans la vente, l'achat et la location de yachts, la cession de vignobles, chasses et haras, l'architecture, la décoration intérieure... "L'arrivée de Virginie Calmels vise à permettre de consolider et poursuivre la croissance de Barnes, mais aussi de faire de la marque l'un des ambassadeurs majeurs de « l'art de vivre à la française »", affirme l'entreprise dans un communiqué.

Thibault de Saint Vincent explique le recrutement de l'ex-élue bordelaise, qui conserve son mandat de conseillère régionale, ainsi : "Son expérience très riche, son leadership naturel conjugué à un sens appuyé de l'engagement, ainsi que sa compréhension de nos enjeux sur un marché en mutation, vont nous permettre de relever les défis de l'internationalisation de nos activités et de leur diversification. Notre ambition a toujours été d'œuvrer au rayonnement de l'art de vivre à la française. Virginie va nous accompagner dans cette mission qui consiste, au-delà de l'acquisition d'une résidence principale ou secondaire, à proposer à nos clients un accompagnement global et local sur mesure."

L'ex-dirigeante de Canal + et d'Endemol se dit pour sa part "très honorée de rejoindre cet acteur majeur, qui a su se singulariser par son esprit d'entreprise et sa créativité, la puissance de son réseau intégré à travers le monde, et la parfaite compréhension de l'évolution des attentes de sa clientèle. [...] L'objectif de croissance très ambitieux de Thibault de Saint Vincent, notamment à l'international, et son caractère entrepreneurial et visionnaire, alliés à sa volonté de se développer dans l'éducation et de créer une fondation pour le patrimoine confortent mon enthousiasme."

Virginie Calmels, âgée de 48 ans, est toujours administratrice indépendante de la société Iliad (Free) depuis juin 2009, et d'Assystem depuis avril 2016.