Chimie et matériaux, aéronautique, Défense... La Nouvelle-Aquitaine veut mettre l'accent sur l'industrie

Non, l'industrie française n'est pas morte et oui, elle recrée de l'emploi (Ford Aquitaine Industries étant le contre-exemple parfait). Note de conjoncture en main, Alain Rousset a rappelé ce matin en conférence de presse qu'après plusieurs années en baisse, les effectifs industriels de Nouvelle-Aquitaine en 2018 ont fini en hausse pour la 2e année consécutive (+ 1,2 % après +0,6 % en 2017). "Le chiffre d'affaires industriel global progresse quant à lui de 3 %", poursuit le président du Conseil régional, ajoutant que l'aéronautique et la construction navale tirent l'ensemble vers le haut mais que globalement, toutes les facettes industrielles à part l'économie du bois sont favorablement orientées.

Seul bémol, les investissements n'ont pas suivi en 2018autant qu'espéré. Comme dans le même temps les services comme le BTP poursuivent leurs progressions, Alain Rousset a le sourire en pointant qu'avec 58.432 entreprises créées en Nouvelle-Aquitaine en 2018 (+17 % par rapport à 2017), la région est dans la tendance nationale mais qu'elle se distingue par la croissance des entreprises sous statut classique (en excluant donc les micro-entreprises par exemple) et surtout dans la création de nouvelles entreprises industrielles (+18 % contre + 10 % en France métropolitaine). Un point de vigilance néanmoins : les créations d'emplois se concentrent dans l'Ouest de la région, et une attention particulière doit être portée à la Creuse, la Corrèze, la Dordogne, la Vienne...

Deux feuilles de route industrielles

Si le bilan de santé régionale est donc favorable, deux feuilles de route visent à conformer les acquis et ouvrir de nouvelles perspectives. Alain Rousset a présenté deux feuilles de route pour l'industrie, pierres angulaires de la future politique industrielle régionale. La première fixe les orientations stratégiques pour la filière chimie et matériaux. Cette dernière emploie 31.000 salariés (12 % des effectifs de l'industrie régionale), selon les derniers chiffres disponibles de 2013. La Nouvelle-Aquitaine possède un savoir-faire reconnu dans le domaine des céramiques, des thermoplastiques, des fibres de carbone et des matériaux biosourcés, utilisés entre autres dans l'aéronautique, le nautisme, les transports... "Nous devons nous tenir prêt à fournir des matériaux de base pour les composites destinés notamment à l'automobile", relève entre autres Alain Rousset. Cette feuille de route 2019 - 2022 est articulée autour de quatre axes : renforcer l'excellence technologique, accélérer la transition écologique, développer les compétences et favoriser l'emploi, favoriser la croissance des entreprises, et animer la filière dans une logique de territoire en développement. Une attention particulière sera portée à l'internationalisation d'une filière qui réalise déjà 45 % de son CA à l'étranger, au décloisonnement des mondes de la recherche et de l'entreprise, ainsi qu'à certains segments de marché comme les nouvelles batteries, les procédés de recyclage innovants... Alain Rousset ne cache pas qu'il essaie de créer « un consortium industriel » réunissant des acteurs tels que Total, Saft, Forsee Power, Arkema... pour que la région acquiert à nouveau des savoir-faire.

La seconde feuille de route qui sera débattue lundi 4 mars est celle qui concerne la filière ASD : aéronautique, spatial et Défense. Baptisée Plan Bastié 2022, du nom de l'aviatrice née à Limoges, elle s'inscrit dans un contexte délicat : ruptures technologiques dans les process de production (fabrication additive, cobotique...), arrivée de nouveaux acteurs, hausse programmée des cadences, environnement de prix contraint... Autant de facteurs qui impacteront la filière. L'un des objectifs d'Alain Rousset est de contribuer à la structuration de la filière et au renforcement des sous-traitants, "pour éviter une base de la pyramide composée d'un tissu de PME fragiles". La Région, qui a mobilisé 45 M€ en 2017 en faveur de la filière ASD, entend miser sur les technologies duales qui peuvent servir tant à l'univers du civil que du militaire. La feuille de route prévoit quatre "chantiers" déclinant plusieurs objectifs : créer du lien entre les différents acteurs de la filière, faire évoluer le positionnement des PME et ETI dans la chaîne de valeur, accompagner l'évolution des outils de production, renforcer la lisibilité des compétences des acteurs régionaux, anticiper les besoins en nouvelles compétences... La filière ASD régionale représente 70.000 emplois directs, dont 50.000 dans l'industrie civile et 20.000 dans la Défense, 900 établissements industriels, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui place la Nouvelle-Aquitaine à la 3e place nationale.

La plénière de jeudi permettra également aux conseillers régionaux de délibérer sur plusieurs autres sujets. Au sommet de la pile, figure le plan de soutien aux commerces impactés par le mouvement des Gilets jaunes, abondé à hauteur de 2 millions d'euros par le Conseil régional. Suivent un contrat de partenariat entre la Région et la Direction générale de l'Armement (DGA), poursuite des collaborations entretenues depuis 2010, un autre avec Naval Group qui compte un site de 840 personnes près d'Angoulême, à Ruelle, fixant des objectifs pluriannuels communs notamment...