Démission d'Alain Juppé : les premières réactions

Jean-Luc Gleyze, président PS du Conseil départemental de la Gironde : "C'est avec étonnement que je viens d'apprendre la décision d'Alain Juppé de quitter la mairie de Bordeaux et la présidence de Bordeaux Métropole, pour rejoindre le conseil constitutionnel. Je respecte le parcours d'un homme politique qui aura marqué la vie politique nationale et la ville de Bordeaux de son empreinte. Malgré nos divergences politiques, je tiens à saluer la qualité de nos échanges. Nous ne partagions pas la même vision de l'action politique, pour autant nous pouvions travailler ensemble en bonne intelligence. Je souhaite que ce travail commun se poursuive avec son successeur dans l'intérêt des Girondines et des Girondins. "

Nathalie Delattre, sénatrice de Gironde, secrétaire générale du Parti radical et conseillère municipal de Bordeaux, évoque "une grande fierté pour Bordeaux de voir son maire, ancien Premier ministre, rejoindre cette institution si importante qui œuvre au quotidien pour préserver notre régime constitutionnel. Dans une société complexe, dans un contexte de remise en cause de notre modèle démocratique, il nous faut des hommes et des femmes solides. C'est rassurant de savoir Alain Juppé à ce poste. » Alain Juppé "a dû faire un choix difficile, et que dans la situation que connaît notre pays, il a choisi l'intérêt supérieur de l'Etat". Pour ce qui est de l'avenir de la mairie de Bordeaux, Nathalie Delattre estime qu' "Alain Juppé a formé une équipe, et que nous sommes prêts à assurer la succession. Il appartiendra à cette équipe de faire face à ce défi en poursuivant les nombreux projets initiés."

Il est plus que probable que les couteaux s'aiguisent maintenant en vue des prochaines élections municipales. Dans l'opposition socialiste, l'ancienne ministre Michèle Delaunay, conseillère municipale de Bordeaux, dit sur Twitter qu'elle "pressentait" qu'Alain Juppé ne se représenterait pas :

Je savais qu'il ne se représenterait pas, du moins je le pressentais à tant de mouvements divers autour des municipales https://t.co/zDTkfKblOR — Michèle Delaunay (@micheledelaunay) 13 février 2019

Quant au compte PS Bordeaux Centre, il ironise sur cette décision le jour où Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste, est de passage à Bordeaux :

Trop fort.. Olivier Faure aujourd'hui à Bordeaux, trois heures plus tard Alain Juppé repart à Paris. — PS Bordeaux Centre (@psbxcentre) 13 février 2019

Il l'avait précédé dans le fauteuil de président de l'ex-Communauté urbaine de Bordeaux, avant d'être battu aux dernières municipales bordelaises. Vincent Feltesse, qui vient de quitter le Parti socialiste, réagit ainsi : "Comme toutes les Bordelaises et les Bordelais j'ai été surpris par la décision d'Alain Juppé de quitter ses fonctions de maire Bordeaux et de président de la métropole. Cependant Alain Juppé est un homme d'Etat et dans le moment particulier que nous vivons en France, sa nomination est une bonne chose pour le conseil constitutionnel et la République française. Pendant 7 mois nous nous sommes affrontés lors de la dernière élection municipale mais surtout pendant 7 ans nous avons travaillé ensemble à la tête de la Communauté urbaine de Bordeaux. Nous l'avons fait avec efficacité et parfois même avec complicité. J'ai donc aujourd'hui une pensée particulière pour Alain Juppé qui est très attachée à la ville de Bordeaux pour laquelle il a énormément œuvré, sa décision a dû être difficile à prendre ! Je la respecte et lui souhaite bonne chance pour la suite."

Maire de Libourne et président socialiste de la Communauté d'agglomération du Libournais, Philippe Buisson est compréhensif :