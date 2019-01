Budget participatif : après Talence et Floirac, Bordeaux se lance

Au sein de la métropole bordelaise, le mouvement a été initié par Talence et Floirac en 2017, rapidement suivie par Pessac et Mérignac en 2018. C'est désormais au tour de la ville de Bordeaux de se convertir à la pratique du budget participatif et de flécher sa démarche sur le développement durable. Toutes les propositions émises par les habitants devront en effet répondre à l'un des trois piliers du développement durable que sont l'environnement, l'économie et le social.



Entre 8 et 10 projets potentiels

A l'instar de ce qui existe déjà dans 90 communes et collectivités locales françaises, ce budget participatif permet aux habitants de Bordeaux, quel que soit leur âge ou leur nationalité, de proposer des projets qui seront ensuite analysés et déclarés recevables ou non en fonction de certains critères juridiques, techniques et financiers et de leur compatibilité avec les équipements et projets existants. La mairie prévoit, pour guider les habitants, la mise en place d'ateliers, destinés à informer et guider les citoyens dans la réalisation de ce nouveau projet. Le maire Alain Juppé rappelle ainsi que la participation des habitants à ce type de démarche n'est jamais acquise, et cite en exemple la ville de Grenoble :

"La participation au budget participatif de Grenoble a été difficile au début, seulement 4% la première année, mais ce taux est passé à 8 % grâce à un travail d'information énorme de la part de la municipalité. J'espère que l'on pourra arriver à Bordeaux à un résultat d'au moins 10, voire 15% !"



Un comité de suivi, composé d'élus, de fonctionnaires et de membres des conseils de quartier sera chargé de veiller à la mise en œuvre des projets retenus. Avec 2,5 millions d'euros - soit de quoi financer "entre huit et dix projets", selon la mairie - ce volet participatif représente 1,65 % du budget d'investissement de la ville, soit 10 €/hab, ce qui est le double de la moyenne française qui s'établit à 4,94 €hab. A Rennes, le budget participatif atteint 16 €/hab et grimpe même jusqu'à 45 €/hab à Paris.



Le calendrier de l'évènement :