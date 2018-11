Ford Aquitaine Industries : l’intersyndicale appelle à manifester ce samedi 24 novembre

Cette semaine de négociations marathon enclenchée par l'ultimatum que le groupe Ford Motor Company (FMC) a adressé au seul éventuel repreneur connu de l'usine, le groupe belge Punch, semble très mal tourner. L'intersyndicale FO, CFE-CGC, CGT appelle à une manifestation ce samedi 24 novembre avec un rassemblement fixé à 10 h ce samedi 24 novembre devant l'usine, avant de faire route vers la mairie de Blanquefort en compagnie des élus. Une assemblée générale s'est tenue à Ford Aquitaine Industries hier jeudi 22 novembre et les multiples discussions éclatées qui se sont multipliées depuis ce lundi, entre Punch, FMC, les services de l'Etat et les syndicats n'ont pour le moment abouti à rien.

"Ford reste clairement hostile à laisser son usine au candidat repreneur et n'hésite pas à saboter la possibilité de sauver l'usine et environ 400 emplois. Les conditions de la discussion sont lamentables. Nous sortons de 10 heures de réunions ce jour et 5 heures ce lundi à la préfecture avec Punch et des représentants du ministère de l'Economie. Et plus ça va, plus les termes de la discussion se durcissent et se dégradent. Ils veulent nous avoir à l'usure. Nous résistons" résumait hier jeudi la CGT.