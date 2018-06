Contrat financier avec l'Etat : Alain Rousset se résout à signer "pour protéger la collectivité"

"Je ne suis pas fier de proposer la signature [de ce contrat avec l'Etat]. Mais c'est la loi et, en conscience, je pense qu'il faut signer pour protéger la collectivité et préserver ses intérêts financiers. En responsabilité, je ne peux pas faire autrement." Alain Rousset avait la mine des mauvais jours ce vendredi 22 juin pour annoncer son revirement. A quelques jours de l'échéance prévue par la loi, le président (PS) de la région Nouvelle-Aquitaine a finalement décidé de s'engager avec l'Etat sur un plafonnement de l'évolution des dépenses de fonctionnement régionales à +1,2 % par an en 2018, 2019 et 2020. L'élu socialiste avait pourtant mené la fronde ces dernières semaines dans le Sud-Ouest, rassemblant une majorité des 29 collectivités concernées (*) autour d'un courrier commun adressé au Premier ministre pour dénoncer ce contractualisation.

"Ce n'est pas un choix facile du tout... Sur le fond, je n'ai pas changé de discours. En apparence ces contrats sont moins durs que les baisses des dotations votées sous la précédente mandature mais, en réalité, c'est une méthode diabolique et humiliante. Cependant, en signant nous serons autour de la table pour pouvoir vérifier les chiffres avancés par l'Etat", développe Alain Rousset.

Avant de signer, la Région a également obtenu des avancées significatives sur le périmètre des dépenses prises en compte dans le contrat. Ainsi, en seront exclues les dépenses correspondant aux récents transferts de compétences (dont la gestion des routes, le plan 500.000 formations et le plan investissement compétence), les fonds européens, les emprunts structurés de l'ex-Poitou-Charentes et les crédits-bail.

Dans son compte administratif 2017, la collectivité régionale affiche un taux d'évolution de ses dépenses de fonctionnement de -0,9 % et, avec le périmètre retenu, l'exécutif régional assure être en mesure de tenir le plafond de +1,2 % en 2018. Le conseil régional devra néanmoins donner son feu vert à cette signature en séance plénière lundi 25 juin.

A noter que la ville de La Rochelle qui était opposée à cette contractualisation a, elle-aussi, finalement décidé de signer. De leur côté, Bordeaux, Bordeaux Métropole, Mérignac et Niort ont déjà signé. En revanche, le département de la Gironde reste sur sa position de ne pas signer.

(*) 29 collectivités locales de Nouvelle-Aquitaine sont concernées par la procédure de contractualisation financière avec l'Etat.