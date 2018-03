Fonction publique : à Bordeaux les fonctionnaires se sont mobilisés

Il y a des années que Bordeaux n'avait pas connu de manifestation aussi importante. Même si la mobilisation de ce jeudi 22 mars était en deçà des grands rassemblements de la fin des années 2000 contre la réforme des retraites, où le cap des 50 à 60.000 manifestants avait été atteint, ce rassemblement intersyndical pour la défense de la fonction publique semble bien avoir franchi la barre des 10.000 protestataires à Bordeaux, malgré l'absence de la CFDT.

"Il y avait plus de 16.000 manifestants à Bordeaux, estime de son côté Corinne Versigny, secrétaire générale de l'union départementale de la CGT. Cette manifestation, poursuit-elle, était réussie mais elle fait suite à une autre importante mobilisation, celle des retraités, le 15 mars. Jamais ils n'avaient été aussi nombreux".

Cette première mobilisation de la fonction publique cuvée 2018 s'est articulée autour de la CGT, de FO, de la FSU et de Solidaires, appuyées par le syndicat étudiant Unef mais aussi, et c'est à retenir, par l'UNL (Union nationale lycéenne), ce qui n'est pas anodin en cette période de réforme du baccalauréat.

L'intersyndicale au grand complet (Agence Appa).

Un rassemblement "au-delà des fonctionnaires"

"Pour des services publics de qualité - Non aux suppressions d'emplois - Augmentation du pouvoir d'achat - Revalorisation des carrières - Pour l'amélioration des conditions de travail" : les revendications ont balayé large mais, comme le gouvernement entend remodeler la fonction publique, il ne pouvait en être autrement. Et ces mots d'ordre témoignaient aussi du fait que l'inquiétude touche les agents "des trois versants de la fonction publique", constitués par les administrations centrale, territoriale et hospitalière.

"Les manifestants ont été rejoints par des salariés de l'énergie, de Ford et d'entreprises privées de la métallurgie, de l'aide à la personne ou encore des retraités. C'est-à-dire au-delà des fonctionnaires. Ce qui montre que les gens commencent à se rendre compte de l'impact très négatif qu'occasionne la dégradation des services publics" déroule la secrétaire générale.

La centrale souligne que plus de 900 cheminots se sont mobilisés pour aller manifester à Paris mais que, faute d'un nombre suffisant de trains, certains ont dû manifester dans la région.

Le périmètre de l'intersyndicale pourrait-il bouger ?

La CGT Aquitaine revendique la participation de plus de 16.000 manifestants à Bordeaux, 7.500 en Dordogne, 8.500 dans les Pyrénées-Atlantiques (Bayonne et Pau), 2.500 dans les Landes et 1.800 en Lot-et-Garonne. L'UD CGT de la Gironde rappelle que la centrale a décidé d'une journée de grève et de manifestation interprofessionnelle le 19 avril prochain et appelle "d'ores et déjà à une semaine de déploiement du 26 au 30 mars".

Corinne Versigny estime que cette journée du 22 mars est un véritable succès qui va donner à réfléchir. Si elle prend soin de ne pas la nommer, la patronne de l'UD CGT pense bien évidemment à la CFDT. "Nous n'avons pas encore fait notre intersyndicale et ça bouge tous les jours pour la prochaine participation. La réussite d'hier va faire réfléchir dans les organisations syndicales" juge-t-elle. Alors qu'ils n'ont pas encore lancé leur propre mouvement, la mobilisation des cheminots d'hier jeudi a été suivie avec attention. Sauf accord avec le gouvernement, leur mouvement de grève perlée commencera les 3 et 4 avril prochains.