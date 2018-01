Joan Taris, président du Modem Gironde, est décédé

Agé de 41 ans, Joan Taris s'est suicidé dans la nuit de samedi à dimanche. Landais d'origine et Girondin d'adoption, diplômé de Sciences Po Bordeaux, ce centriste et européen convaincu était un responsable politique respecté, qui a notamment œuvré auprès de François Bayrou ou de Jean Lassalle. Conseiller régional et président de groupe, président également du Modem Gironde, il était également directeur de cabinet à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles et maire adjoint de la commune du Bouscat.

Toutes tendances politiques confondues, les hommages n'ont pas tardé.

"Joan était un jeune responsable politique dont la trajectoire suscite l'admiration », écrit ainsi Alain Rousset dans un communiqué de presse. « Influencé par l'humanisme social, armé de fortes convictions européennes, il incarne une jeune génération de responsables politiques qui a assuré le renouveau des idées centristes et participé à la relève générationnelle de cette grande force politique, composante historique et influente de notre paysage régional. Joan Taris était un fin connaisseur et un passionné du fait régional. (...) Il a démontré, dans cette fonction, une grande cohérence entre ses idées et sa pratique politique. A la fois courtois et passionné, doté d'une grande force d'argumentation, il a toujours su conjuguer sa grande passion pour le débat politique avec un sens aigu de l'intérêt régional. Nous perdons aujourd'hui un élu, un démocrate passionné, un ami et un grand serviteur du fait régional."

Merci cher Joan Taris pour tout ce que tu nous laisses à tous comme souvenirs. L'émotion qui nous submerge dit ce que tu représentais pour tous ceux qui avaient eu la chance de te côtoyer. Salut cher Joan ! — Jean Lassalle (@jeanlassalle) 21 janvier 2018

Joan Taris était brillant, intelligent, travailleur, engagé et fidèle. Il était mon ami. — François Bayrou (@bayrou) 21 janvier 2018

Bouleversé par la mort de Joan Taris, jeune et talentueux élu, homme de convictions, défenseur engagé de la @NvelleAquitaine dont il présidait le groupe @MoDem . Pensées et condoléances à ses proches — Matthias Fekl (@MatthiasFekl) 21 janvier 2018

Surprise et bouleversée en apprenant la mort à 41 ans de Joan Taris, élu du Bouscat et conseiller régional . Respect silencieux sur ce qui l'a conduit à ce choix. — Michèle Delaunay (@micheledelaunay) 21 janvier 2018

Pensée triste pour Joan Taris, décédé à 41ans. Figure influente et incontournable du centrisme, si actif au sein du MoDem Gironde. pic.twitter.com/z92AX6nU0V — Christophe Castaner (@CCastaner) 21 janvier 2018

La vie politique locale et régionale perd un débatteur infatigable et profondément droit. Toute l'équipe de La Tribune s'associe à la douleur de ses proches à qui elle présente ses plus sincères condoléances.