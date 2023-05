Bordeaux Geekfest : au carrefour de l'imaginaire et de la filière numérique

La 9e édition du Bordeaux Geekfest (BGF), qui aura lieu du vendredi 19 au dimanche 21 mai au Parc des expositions de Bordeaux (Hall 3 et 1), avec comme accroche « Utopie et Dystopie », propose cette année encore une foultitude d'animations centrées sur le monde des geeks. Une population de passionnés décrits par le dictionnaire Larousse en ligne comme étant des fans d'informatique, de science-fiction, de jeux vidéo etc., « toujours à l'affût des nouveautés et des améliorations à apporter aux technologies numériques ».

« Cosplay », « Jeunes créateurs », « Jeux vidéo », « Jeux de plateaux », « Spatioport », ou encore l'innovant « Espace Tech », dédié à l'Économie sociale et solidaire (ESS), avec l'ensemble ce ces attractions thématiques, BGF compte bien effacer en 2023 les dernières traces de la dystopique pandémie de Covid, qui s'est soldée par une mise sous cloche de BGF en 2020 et 2021. Sachant qu'en vitesse de croisière cette manifestation à succès draine 30.000 visiteurs par édition

Près de 1.000 m2 pour les Cosplayeurs de Star Wars

La cheville ouvrière de BGF n''est autre que Damien Beigbeder, un militant impliqué depuis des années dans le tissu associatif bordelais, notamment avec la création de l'association Mandora, qu'il préside. Un militant de la Pop Culture qui a créé Lenno, une société de communication mise avec efficacité au service de la culture geek, auquel il croit dur comme fer. Avant de lancer Bordeaux Geekfest, Damien Beigbeder a démarré dès 2005 avec Animasia : plus grande manifestation consacrée hors Paris à l'Asie en général et au Japon en particulier, avec Cosplays et mangas à gogo.

« Animasia Bordeaux, c'est 15.000 personnes en une journée pendant deux jours ! » souligne Damien Beigbeder.

Avant de revenir en détail sur BGF, grande manifestation qui s'étend désormais sur près de 15.000m2.

« En 2019, le Bordeaux Geekfest a eu la chance de pouvoir accueillir Bella Ramsey, une actrice de Game of Thrones, en pleine dernière saison de la série ! Et puis il y a eu le Covid... BGF est monté avec l'appui de plus de 800 bénévoles. Et cette année nous recevons plus de 200 exposants professionnels. Avec le Spatioport, nous allons par exemple consacrer plus de 1.000 m2 d'espace Cosplay aux fans de Star Wars, avec les associations de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le Cosplay ne vient pas du Japon, mais des États-Unis et des fans de Star Wars. Le Japon s'en est ensuite saisi », recadre Damien Beigbeder pour La Tribune.

Studios : des rencontres, possiblement des embauches

Intégrant une dimension ludique aux animations proposées, BGF tire ces dernières sans le moindre effort vers des activités qui peuvent se retrouver dans le monde du travail, comme la création de vêtements, de skateboards, la décoration d'intérieur ou encore l'élaboration de jeux vidéo.

L'espace consacré aux jeux vidéo va accueillir l'Indie Game Factory (industrie du jeux vidéo indépendant), rouvrant ainsi les portes de BGF aux nombreux studios présents à Bordeaux, à commencer par l'incontournable Asobo Studio fondé par d'anciens membres de Kalisto. Cette initiative, soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, va mettre aussi en valeur les écoles de haut niveau présentes dans la région axées sur le travail de l'image ou la conception de scénarios, aussi bien à Bordeaux qu'à Angoulême (Charente). Avec à la clé des rencontres avec des représentants des studios qui peuvent déboucher sur des embauches. Une initiative vers l'emploi lancée par Damien Beigbeder avec la création d'Animisia, et son forum dédié à l'emploi.

Conférence avec une médiéviste consultante d'Asobo Studio

Très perfectionniste, le créateur de Lenno pousse les liens entre les domaines de la culture geek aussi loin que possible. C'est ainsi que, dans le cadre « d'Arène & Histoire », une animation présente au BGF, il a invité a participer aux conférences Roxane Childà, historienne médiéviste et chercheuse à l'Université Bordeaux Montaigne, qui a travaillé comme consultante pour Asobo Studio à l'élaboration du jeu vidéo « A Plague Tale : Requiem » (une histoire de peste). Deuxième opus (sorti en octobre 2022) qui, après l'Aquitaine anglaise du XIVe siècle du premier épisode « Innocence », se poursuit toujours à la même époque en Provence.

Soutenu par Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Foire Internationale de Bordeaux, qui va se dérouler en parallèle, BGF est partenaire notamment avec Né.e.s. pour agir (association de lutte pour l'environnement), le club Arthur Dent (médiation pop culturelle) ou encore Geekmemore (site de rencontre Geek). Bordeaux Geekfest représente un investissement de l'ordre de 500.000 euros évalue le dirigeant de Lenno, qui organise d'autres Geekfest, à Angers, La-Teste-de-Buch, Les Ménuires et Poitiers. La journée à BGF est à partir de 5,50 euros pour les 6-12 ans et de 17,50 euros pour les adultes.

Programme et informations ici.