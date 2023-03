Imagerie haute résolution : i2S fait exploser son bénéfice de +503 % !

Spécialisé dans la conception, le développement et la vente de systèmes ultra sophistiqués de vision, aussi bien pour l'activité industrielle que la vision sous-marine ou la numérisation des livres les plus rares, le groupe i2S est basé à Pessac (Bordeaux Métropole). Coté en bourse, il emploie plus de 70 salariés pour un chiffre d'affaires de de 16,7 millions d'euros en 2022.

Ce montant audité et définitif intègre six mois d'activité du pôle distribution du groupe i2S. Une activité de négoce de produits de haute technologie agrégeant les fabrications d'autres entreprises dont Xavier Datin, PDG d'i2S depuis 2021, a décidé de se défaire. Son objectif : ne garder que les quatre divisions opérationnelles centrées sur la vision : i2S Vision (industrie), i2S DigiBook (numérisation de livres), i2S MedCare (santé) et i2S Orphie (vision sous-marine). Les actifs de la Distribution ont été transférés en juillet dernier dans les comptes de Basler France. Une nouvelle filiale spécialement créée pour mener à bien la cession de la distribution d'i2S au groupe allemand Basler AG, à Ahrensburg (Schleswig-Holstein).

Le bénéfice passe de 730.000 euros à 4,4 millions...

Dans ce cadre, i2S a également publié le chiffre d'affaires 2022 hors Distribution, qui atteint 12,3 millions d'euros, en hausse de +10,6 % sur un an. Pour donner une vision panoramique de l'impact de cette opération sur sa gestion, i2S publie aussi un chiffre d'affaires qui intègre la distribution sur toute la durée de l'exercice et dont le montant se serait élevé à 21,2 millions d'euros l'an dernier, en hausse de +15 % sur un an.

Ce qui frappe le plus dans le compte de résultats 2022 d'i2S, construit à partir du chiffre d'affaires audité de 16,7 millions d'euros, c'est l'explosion du bénéfice net, qui flambe à +503 % sur un an, à 4,4 millions d'euros (contre 730.300 euros en 2021) ! Cela ne conduit pas pour autant i2S à un nouveau Pays des merveilles garni des inépuisables stocks d'or et de monnaie de la piscine d'Oncle Picsou. Xavier Datin est bien le premier à le reconnaitre :

« Cette montée du bénéfice est liée à la vente de notre activité distribution, dont nous avons dû transférer tous les actifs dans la nouvelle filiale. C'est donc un résultat net un peu artificiel. Nous avons organisé cette vente de l'activité distribution en deux moments, pour des raisons d'optimisation fiscale et de développement économique. C'est pourquoi la distribution a été transformée en une filiale à part entière du groupe l'an dernier. Nous en avons cédé 25 % à Basler France. En attendant de vendre les 75 % restants. Cette vente sera définitive et totale au 1er juillet 2024. Ainsi et conformément à ma stratégie, i2S sera alors entièrement centré sur la vision », décortique avec gourmandise le PDG d'i2S pour La Tribune.

La volonté d'être bon en RSE

Ce dernier souligne la forte progression du groupe dans le classement EcoVadis, cabinet parisien fondé en 2007, au rayonnement international, qui se présente comme le leader mondial de l'évaluation RSE (responsabilité sociale et environnementale), avec un réseau de 100.000 entreprises évaluées.

« Nous sommes classés dans le top des 8 % des entreprises comparables les plus avancées dans la RSE. Nous avons fait de la RSE un avantage compétitif du point de vue des salariés et des clients », résume en substance Xavier Datin.

Ce dernier se félicite de rendre à i2S, qui a connu quelques difficultés dans un passé récent, une vitesse de croisière digne de ses capacités d'innovation. Stratégie qui passe par les opérations de croissance externe, comme le rachat en janvier dernier de l'entreprise toulousaine Twiga. Un patron d'autant plus satisfait que les caméras d'i2S viennent d'être retenues pour servir d'yeux à un drone sous-marin en forme de raie Manta capable de plonger à 6.000 mètres !