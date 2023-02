Aviation légère : à La Rochelle, Elixir Aircraft vend dix avions à l'Américain Cirrus Aviation

La startup rochelaise Elixir Aircraft, qui développe un avion biplace low tech de 4e génération baptisé Elixir, destiné à la formation des futurs aviateurs, a annoncé ce vendredi 17 février avoir reçu une commande ferme pour la livraison de dix appareils à Cirrus Aviation. Situé à Sarasota, en Floride, cet organisme de formation au vol professionnel est aussi un centre de maintenance certifié par la FAA (administration fédérale de l'aviation) plus haute autorité au niveau national.

Lire aussiA La Rochelle, Elixir Aircraft lève 3 millions d'euros pour son avion low tech

Pour finaliser ce contrat, Cirrus Aviation a envoyé depuis Sarasota une équipe de cinq personnes au siège d'Elixir Aircraft à La Rochelle. Représentants la direction de l'organisme, les pilotes et la maintenance les membres de cette équipe ont passé trois jours bien remplis où ils ont totalisé 20 heures de vols d'essai et beaucoup de temps passé sur tous les aspects de la maintenance de l'Elixir. Cofondée en 2015 par Cyril Champenois, Nicolas Mahuet et Arthur Léopold-Léger, qui en est le dirigeant, l'entreprise rochelaise a passé le test haut la main.

Plus sûrs et plus légers grâce au « Carbone OneShot »

« Nous avons suivi de près l'évolution de l'Elixir. La polyvalence, la sécurité et le coût d'exploitation extrêmement bas de ce nouvel avion de 4ème génération vont constituer un excellent outil de formation et un investissement pour notre formation au vol FAA Part 141 » résume David Cattin, fondateur et dirigeant Cirrus Aviation.

Elixir Aircraft met en avant la légèreté et la sûreté de ses appareils et vante les caractéristiques de ses avions de 4e génération, rendus plus légers et plus sûrs par la méthode « Carbone OneShot », qui consiste à fabriquer les parties structurelles, comme les ailes, en une fois à partir d'une seule pièce de carbone. Ce qui, selon les dirigeants d'Elixir Aircraft, permet de réduire les fragilités de l'avion liées aux assemblages complexes de pièces aéronautiques par de la colle, des vis et des rivets.

Du 25 au 31 juillet dernier Elixir Aircraft a participé au salon aéronautique EAA Airventure d'Oshkosh, dans le Wisconsin. Cet État (ancienne possession de la Nouvelle-France) est enchâssé au sud du Lac Supérieur et draine grâce à cette manifestation aéronautique un très grand nombre de participants. Ce qui a permis aux Rochelais de présenter leur Elixir, qui a attiré l'attention de milliers de propriétaires d'avions, souligne la direction, mais aussi d'organismes américains de formation au pilotage.

Près de 100 salariés et deux sites de production

« A Oshkosh nous avons reçu des lettres d'intention portant sur un total de 70 appareils. Et c'est là-bas que nous avons rencontré les représentants de Cirrus Aviation, qui s'étaient montrés très intéressés au point de nous commander d'entrée deux appareils en juillet » rembobine pour La Tribune le porte-parole d'Elixir Aircraft.

Une nouvelle d'autant plus positive qu'en mars 2022 Airbus Flight Academy Europe, école de pilotage dont le siège se trouve à Angoulême, a commandé quatre appareils à Elixir Aircraft, qui dispose de deux sites de production en propre dans le périmètre de La Rochelle totalisant respectivement 2.300 m2 et près de 7.000 m2. Elixir Aircraft est encore une startup qui compte aujourd'hui 98 salariés (dont 70 recrutements réalisés depuis le 1er trimestre 2021) et qui affiche un total de 50 commandes fermes, pour plus de 100 avions en pré-commande.

Lire aussiAirbus inaugure son premier campus européen de pilotes d'avions en Charente