Shark Robotics lève dix millions d'euros pour ses robots et batteries anti-incendies

PME innovante rochelaise en pleine expansion, Shark Robotics est spécialisée dans la conception et la fabrication de robots téléopérés conçus pour évoluer en zone hostile. L'entreprise dirigée par Cyril Kabbara vient d'annoncer la levée de dix millions d'euros auprès du fonds Move Capital. Le PDG précise à La Tribune que cette opération, qui représente le chiffre d'affaires réalisé par Shark Robotics l'an dernier, poursuit un triple objectif : renforcer les moyens de la PME « en technologie et recherche et développement », muscler son dispositif de vente à l'étranger, et augmenter sa capacité de production. Pour atteindre ces objectifs Shark Robotics va par ailleurs devoir recruter beaucoup de salariés.

Mais il veut montrer que son entreprise ne cherche pas la croissance à n'importe quel prix, sans respecter les fondamentaux comptables. Une stratégie de plus en plus recherchée par les investisseurs.

Aujourd'hui, Shark Robotics emploie 47 salariés et va multiplier ce nombre par plus de deux au cours des trois prochains exercices.

« Nous allons recruter 60 salariés supplémentaires, dont 20 cette année, et autant en 2024 et 2025. C'est absolument nécessaire. Pour continuer à nous développer nous avons en particulier besoin de spécialistes en mécatronique et en intelligence artificielle. Nous sommes installés à La Rochelle sur 2.000 m2 où nous louons nos locaux, et nous allons avoir besoin de davantage de place », éclaire Cyril Kabbara.

Appuyé par la brigade des Pompiers de Paris pour mener à bien la fabrication de Colossus, son premier robot, qui a subi son baptême du feu lors de l'incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris de 2019, Shark Robotics a d'emblée démarré sur un segment de marché ultra porteur. Celui du risque incendie. Avec une vocation, celle de la zone hostile, qui se divise pour l'entreprise rochelaise en deux grands domaines : le civil, qui génère 90 % de l'activité et le militaire, qui porte les 10 % restants.

La PME a réalisé l'an dernier 70 % de son chiffre d'affaires à l'étranger et vendu depuis sa création 100 robots dans une quinzaine de pays.

« Nous avons créé notre première filiale Shark Asia, à Singapour, en 2019. Côté défense nous concevons deux types de robots : pour le déminage et la protection des bases aériennes de l'armée de l'air, avec le déploiement de herses robotiques. Concernant le volet civil de notre activité, nous sommes passés du « B to G » (business to government -Ndr) vente à des gouvernements, au « B to B » (business to business/ vente aux entreprises) et la lutte contre l'incendie reste notre premier marché. Parce que le risque incendie concerne toutes les entreprises et que le robot représente une grosse plus-value par rapport au traitement classique d'un sinistre.

En cas d'incendie il faut évacuer tout le monde et ensuite plus personne ne peut entrer à cause du risque d'effondrement. Là, avec nos robots, il est désormais possible d'attaquer le feu de l'intérieur : c'est plus chirurgical. Il n'est plus nécessaire de noyer le bâtiment sous l'eau, autrement-dit on limite les dégâts et on protège l'environnement en réduisant la consommation d'eau », décortique Cyril Kabbara.