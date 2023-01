Mal de dos : Companion Spine prend le contrôle de Backbone SAS

Il y a près d'un an, en février 2022, la société innovante franco-américaine Companion Spine, créée en même temps en 2020 à Bordeaux et New York, spécialiste des technologies de traitement des douleurs du dos, annonçait une levée de fonds conséquente de 55 millions de dollars (51,5 millions d'euros). Companion Spine France, dont le siège opérationnel se trouve à Bordeaux, où Erick Cloix la pilote, a récidivé en décembre dernier avec une nouvelle levée de fonds de cinq millions de dollars (4,6 millions d'euros) sur laquelle l'entreprise n'a pas communiqué tout de suite.

Companion Spine développe un ensemble de propositions thérapeutiques qui ciblent la discopathie dégénérative (DDD) et la sténose lombaire (LSS). Egalement implantée aux Etats-Unis à Memphis (Tennessee) et Manchester (Connecticut), Companion Spine est liée à la société holding Companion Spine LLC, fondée à Wilmington (Delaware/Etats-Unis), et aux financements du fonds d'investissement Viscogliosi Brothers (VB), à New-York, cofondé et dirigée par Anthony G. Viscogliosi, spécialiste à Wall Street du financement de l'industrie orthopédique.

« Même avec l'inflation, les pathologies du dos n'attendent pas »

« Cette nouvelle ligne de cinq millions de dollars ne fait que compléter les 55 millions déjà levés. L'opération devait initialement porter sur 60 millions de dollars mais comme nous n'avions besoin que de 55 millions j'ai préféré compléter en fin d'année plutôt que d'ouvrir des lignes de trésorerie qui n'auraient servies à rien pendant plusieurs mois. Nous avons la chance d'avoir un soutien financier des investisseurs dans ce marché à fort potentiel qui a été épargné par la crise du Covid-19. Même avec l'inflation, les pathologies du dos n'attendent pas », éclaire pour La Tribune Erick Cloix.

D'un point de vue technique, la prise de contrôle de Backbone (colonne vertébrale en anglais) SAS par Companion Spine coule de source puisque les deux entreprises développent un traitement complémentaire sinon identique des pathologies de la colonne vertébrale, en favorisant une approche préventive et réversible. Il s'agit d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, pour éviter les traitements les plus lourds. C'est-à-dire avant que le disque intervertébral ne soit détruit ou trop sérieusement atteint. Objectif : éviter d'en arriver à la fusion des vertèbres. Une solution qui s'impose quand les disques ont été détruits et que plus aucune autre thérapie n'est possible.

Erick Cloix et Nazanine Sahami, la dirigeante de Backbone SAS (fondée en 2015), confirment que l'opération de fusion des vertèbres, destinée à rétablir la stabilité, rigidifie de façon irréversible la partie fusionnée de la colonne vertébrale et s'avère souvent douloureuse, au moins après l'opération. Impliquée depuis une vingtaine d'année dans ce type d'activité à Bordeaux, Nazanine Sahami -une ancienne de Stryker Spine, à Cestas (Gironde)-est la cofondatrice avec Stéphane Milot de la société innovante girondine Implanet, à Martillac. Cotée en bourse, Implanet intervient à un stade plus avancé des pathologies du rachis.

Lire aussiImplanet enregistre une hausse de son chiffre d'affaires de +37 % sur neuf mois

La marque de l'Ecole de chirurgie du rachis de l'Université de Bordeaux

Le type d'approche privilégiée aussi bien par Companion Spine que Backbone SAS se positionne bien en amont des troubles dégénératifs les plus graves. Une philosophie et une pratique directement héritées de l'Ecole de chirurgie du rachis de l'Université de Bordeaux, portée et développée par le professeur Jacques Sénégas, qui privilégie les interventions légères et réversibles. Cette approche, qui a été sévèrement critiquée il y a des années par les praticiens, quand elle n'était pas tournée en ridicule, commence à s'imposer désormais comme une technique très efficace et protectrice du patient.

« Lisa est un implant qui a été développé pendant des années par le professeur Jacques Sénégas et son équipe à l'Université de Bordeaux. Tant que le disque intervertébral n'a pas disparu Lisa a la capacité de stabiliser les segments instables de la colonne vertébrale en rigidifiant les ligaments qui encadrent comme des câbles d'ascenseurs la colonne vertébrale, sans pour autant entrainer la moindre fusion entre deux vertèbres. Il s'agit d'éviter les hyper mouvements de la colonne qui finiraient par écraser les disques. Lisa se pose en quinze minutes maximum et ne nécessite qu'une petite incision. Avec Lisa nous sommes en mesure d'apporter des solutions réversibles qui préservent la mobilité des patients, à l'issue d'un acte chirurgical léger qui se fait en ambulatoire », déroule pour La Tribune Nazanine Sahami.

Diplômée en gestion des entreprises (MBA) de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), la patronne de Backbone SAS souligne que cette technologie innovante doit tout aux recherches menées par le professeur Sénégas, dont elle a pris la suite en achevant le transfert de son innovation vers le marché de la santé. Companion Spine, qui détient 140 brevets hérités du groupe américains Medtronics, dont il est issu à la base, va lancer une nouvelle levée de fonds d'ici le deuxième semestre 2023.

Lire aussiImplanet enregistre une hausse de son chiffre d'affaires de +37 % sur neuf mois