Avec le NA20, la French Tech Bordeaux valorise une deuxième sélection de startups à impact

Au lendemain de la présentation des 24 startups régionales qui partiront à Las Vegas pour le CES 2023, la French Tech Bordeaux a dévoilé lors du French Tech Day 2022, ce 22 novembre, les 21 startups retenues dans la sélection NA20 pour leur caractère vertueux en matière sociétale et environnementale. Comme l'an dernier, cette 2e promotion du NA20 ne devait contenir que 20 entreprises, d'où son nom. "Mais devant la grande qualité des dossiers présentés, [le jury] a exceptionnellement décidé de retenir non pas 20, mais 21 lauréats", indique la French Tech Bordeaux, qui fait de cet outil d'abord un vecteur de visibilité puisqu'il n'est pas adossé à un accompagnement ad hoc.

Lire aussiLa French Tech dévoile les 20 « startups à impact positif » lauréates du NA20

Au total, 28 candidatures ont été examinées par le jury composé de Hannah Berkouk (HelloAsso / French Tech Bordeaux), Laurent Babin (Redlink Nouvelle-Aquitaine), Yoann

Monget (Ademe Nouvelle-Aquitaine), Stéphanie Loze (Crédit mutuel du Sud-Ouest) et Reda Chappaz (Alt.Case).

"Face à l'ampleur des enjeux sociétaux et environnementaux, on n'a bien sûr pas toutes les réponses et c'est très compliqué d'être parfait partout ! Mais ces entrepreneurs ont décidé d'avoir une démarche globale en interrogeant ce qu'ils font, comment ils le font et, peut-être surtout, pourquoi ils le font", explique Hannah Berkouk, la vice-présidente de French Tech Bordeaux.

Le résultat est un savant mélange d'entreprises jeunes et moins jeunes, offrant un panel varié de services et de produits à des degrés de maturité divers, et issues des quatre coins de Nouvelle-Aquitaine. En voici la liste complète :

API (commerce, Charente-Maritime).

Cette entreprise créée l'an dernier a signé un partenariat avec Carrefour pour ouvrier 600 supérettes autonomes en zone rurale d'ici cinq ans, dont 40 en Nouvelle-Aquitaine dans les douze prochains mois.

Lire aussiAPI s'allie à Carrefour pour ouvrir 600 supérettes autonomes en zone rurale d'ici à cinq ans

App'Ines (emploi / santé, Corrèze)

App'Ines développe une solution facilitant le recrutement de professionnels de santé, notamment dans les territoires touchés par la désertification médicale. La startup indique avoir déjà accompagné 24.000 recrutements depuis 2018.

Atoptima (services aux entreprises, Gironde)

Cette startup issue d'une équipe de recherche Inria/CNRS, propose d'optimiser la planification des tâches, le lissage de charge et l'optimisation des tournées de véhicules ou des affectations de ressources.

Lire aussi« Ce sont les deeptech qui tireront la croissance économique de demain ! » (Laure Ait Ali, Inria)

B2G (automobile, Dordogne)

B2G fabrique et répare des réducteurs de vitesse pour les véhicules électriques afin d'en optimiser l'utilisation.

BlueNav (nautisme, Gironde)

L'entreprise arcachonnaise, qui a levé deux millions d'euros il y a quelques semaines, fabrique des moteurs hybrides et électriques pour bateaux. Avec plus d'une vingtaine de salariés, elle développe une motorisation électrique pour remplacer ou compléter les installations thermiques des embarcations maritimes, selon le principe du retrofit.

Lire aussiBlueNav injecte deux millions d'euros dans ses moteurs hybrides et électriques

Carbon Waters (industrie, Gironde)

Cette deeptech bordelaise utilise les multiples propriétés de l'eau de graphène, dont l'anti-corrosion, pour des applications dans le secteur du bâtiment mais aussi dans l'aérospatial, le naval et le sanitaire.

Lire aussiCarbon Waters se prépare à industrialiser son eau de graphène anti-corrosion

Ethypik (recrutement, Gironde)

Avec Ethypik, Nicolas Morby, son fondateur, propose aux entreprises des processus de recrutement très ouverts, y compris en allant à la rencontre des passants dans la rue. Le tout adossé à des outils élaborés par une docteur en sciences cognitives.

Lire aussiEmploi : pourquoi Ethypik recrute dans la rue

FineHeart (santé, Gironde)

Depuis douze ans, FineHeart travaille sur la mise au point d'une pompe cardiaque sans fil, miniaturisée et calée sur les battements naturels du cœur. Avec plus de 45 salariés et 21 millions d'euros levés l'an dernier, l'entreprise vise de premiers tests chez l'humain l'an prochain puis un marquage CE à l'horizon 2025 ou 2026.

Lire aussiFineHeart espère tester sa pompe cardiaque sans-fil chez l'humain d'ici fin 2022

Hello RSE (RSE, Gironde)

Cette startup développe une place de marché destinée aux acteurs de la commande publique et proposant "plus de 100.000 références numériques triées par leur impact social et écologique, ainsi que des centaines de vendeurs locaux et engagés dans une démarche RSE".

Hool (services aux entreprises, Gironde)

Cette startup propose aux entreprises, collectivités, comités sociaux et économiques... une solution numérique de chèques cadeaux solidaires. L'utilisateur du chèque peut le dépenser auprès d'une large liste d'enseignes nationales et choisir une association qu'il souhaite soutenir via un don.

InSiLiBio (santé, Haute-Vienne)

InSiLiBio déploye des solutions de test des molécules "grâce à des méthodes bio-informatiques originales". Ces outils permettent de réduire les tests sur les animaux et

d'optimiser les programmes de R&D pour les secteurs de la cosmétique, de la pharmaceutique et de l'alimentaire.

iQspot (énergie, Gironde)

Depuis 2015, cette entreprise bordelaise propose des solutions de collecte et d'analyse des données de consommation des bâtiments pour en améliorer la performance et l'usage.

Lire aussiiQSpot : le marché de la sobriété énergétique des bâtiments « est en train de s'ouvrir »

Le Plastique Français (recyclage, Gironde)

Cette entrepris adaptée est capable de recycler les gobelets plastique en polypropylène et polystyrène en les transformant en paillettes utilisables par les industriels et les fabricants de plastique. Elle peut désormais gérer toutes sortes de plastiques issus des déchetteries, les fûts de bière en plastique, les casques de chantier.

Lucine Therapeutics (santé, Gironde)

Le médicament numérique. C'est le sillon creusé par Lucine Therapeutics et sa fondatric Maryne Cotty-Eslous pour lutter contre les douleurs chroniques actuellement mal prises en charge. Ces thérapies numériques ciblent notamment l'endométriose tout en réduisant la consommation d'antidouleurs.

Lire aussiPrix 10.000 startups 2021 : Lucine, la révolution du "médicament numérique"

MaForêt (nature, Gironde)

Depuis 2015, MaForêt propose des outils numériques de gestion ds propriétés forestières de toutes tailles. L'application gratuite est utilisée par 11.000 propriéraires et professionnels forestiers.

Materrup (bâtiment, Landes)

Materrup produit un ciment local bas carbone à base d'argile crue qui réduit de 50 % le CO2 et la consommation énergétique par rapport à un ciment traditionnel. La première usine est en service dans les Landes. Materrup figurait déjà dans la sélection 2021 du NA20.

Lire aussiMaterrup inaugure sa première usine à ciment bas carbone et détaille sa feuille de route

Sanodev (environnement, Haute-Vienne)

Sanodev conçoit et fabrique des solutions de désinfection innovantes et durables grâce à des technologies de pointe : lumière pulsée, micro-ondes, plasma... Elle propose des solutions sur étagère ou sur-mesure pour les secteurs agricole, agroalimentaire, industrie et médical. Sanodev figurait déjà dans la sélection 2021 du NA20.

Lire aussiComment Sanodev désinfecte air et surfaces sans produits chimiques

Satelia (e-santé, Gironde)

Satelia est une solution de télé-médecine, remboursée par la Sécurité sociale, pour le suivi à distance de pathologies telles que l'insuffisance cardiaque. La startup de 90 salariés, dont une moitié d'infirmières, vient de lever dix millions d'euros pour se déployer en Europe. Satelia figure également dans la délégation régionale qui ira au CES 2023 en janvier prochain.

Lire aussiTélémédecine : Satelia va déployer en Europe sa solution 100 % remboursée

Sodiums Cycle (mobilités, Pyrénées-Atlantiques)

Cette entreprise est derrière la Xubaka, une moto électrique fabriquée en France. L'assemblage est fait à la main, les accessoires sont artisanaux et Sodium Cycles apporte un soin particulier à s'approvisionner au niveau régional. Silencieuse, Xubaka pèse 60 kg avec la batterie, apportant légèreté et maniabilité.

Valoregen (recyclage, Lot-et-Garonne)

Recycler jusqu'à 70.000 tonnes par an de plastiques souples : c'est l'ambition de l'entreprise Valoregen qui vient de finaliser son plan de financement de 17 millions d'euros auprès d'un groupe d'acteurs publics et privés. L'usine doit être mise en service en 2023 à Damazan (Lot-et-Garonne) au sein de l'écoparc Valorizon. Les débouchés sont déjà sécurisés.

Lire aussiRecyclage du plastique : Valoregen finalise son plan à 17 millions d'euros

We go greenR (tourisme, Gironde)

Après avoir déployé une plateforme de réservation dédiée aux séjours éco-responsables il y a deux ans, We Go GreenR vient de lancer une offre BtoB en ligne pour accompagner 2.000 établissements touristiques dans leur transition écologique.

Lire aussiTourisme durable : comment We Go GreenR veut accélérer la transition des hébergements