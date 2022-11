Fermentalg maintient un chiffre d'affaires en forte hausse en 2022

+67 %. C'est la croissance du chiffre d'affaires de la société innovante Fermentalg au cours des trois premiers trimestres de 2022 par rapport à la même période en 2021. Basée à Libourne, en Gironde, elle affiche en neuf mois 6,2 millions d'euros, contre 5,6 millions d'euros sur l'ensemble de l'année précédente. Dirigée par Philippe Lavielle et cotée en bourse, Fermentalg est spécialiste de la production naturelle à partir de microalgues de colorant alimentaire bleu (Bue Origins) et d'acide gras DHA (DHA Origins). Comme le souligne la direction de l'entreprise, cette croissance soutenue est générée par DHA Origins, dont les ventes ont grimpé de +67 % sur un an pendant les neufs premiers mois de 2022. Si la croissance de l'activité en 2022 est extrêmement soutenue, elle reste cependant un cran en dessous des +155 % enregistrés en 2021, année du véritable décollage commercial de Fermentalg.

Pas de quoi, cependant, inquiéter la direction :

"Ces tendances s'inscrivent dans un contexte économique global où l'inflation et ses répercussions sur le pouvoir d'achat des consommateurs incitent les industriels à la prudence dans leur politique de lancement de nouveaux produits et les distributeurs à une stricte gestion de leur référencement et de leurs stocks. Dans cette conjoncture, Fermentalg poursuit cependant le développement et la promotion de son huile concentrée sous différents formats (huile, poudre et capsules)."

Extension du champ commercial à l'Asie du Sud-Est

Pour faire face aux tensions qui s'intensifient sur les marchés, Fermentalg muscle son tissu commercial et souligne avoir présenté DHA Origins au salon de la nutraceutique (produits ou aliments vendus avec un argument santé, comme les alicaments) Vitafoods Asia, à Bangkok. Ce qui lui a permis d'étendre, souligne la direction, son réseau grâce à de nouveaux distributeurs en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines. De la même façon Fermentalg annonce sa participation avant la fin de l'année aux salons Supply Side West (Approvisionnement côté ouest -Ndr) à Las Vegas et Food Ingredients Europe (Ingrédients alimentaires Europe -Ndr) à Paris.

L'entreprise innovante de Libourne produit par ailleurs Blue Origins, l'un des très rares colorants alimentaires naturels de couleur bleu, grâce à une microalgue cultivée par Fermentalg (Galdiera sulphuraria). Une production amorcée au départ en association avec DDW, le deuxième plus grand marchand de couleurs naturelles alimentaires au monde, à Louisville (Kentucky/Etats-Unis). Ce grand acteur de la couleur a depuis été lui-même racheté par Givaudan, puissant groupe helvète installé à Genève.

Colorant Bule Origins de Fermentalg (Agence Appa/Thibaud Moritz)

Des échantillons pré-commerciaux de Blue Origins

Un colorant alimentaire naturel stratégique que la situation économique internationale met un peu sur la brèche mais où les lignes continuent à bouger.

"Sur le plan industriel, les tensions inflationnistes persistantes au second semestre sur les marchés de l'énergie et des matières premières ont conduit Fermentalg et ses principaux sous-traitants à accélérer la mise en place des programmes d'amélioration opérationnelle sur la production du DHA Origins, afin de permettre la restauration progressive des marges en 2023. Par ailleurs, le transfert en cours pour la production industrielle à façon du colorant alimentaire bleu naturel développé en partenariat avec DDW, filiale du groupe Givaudan, doit permettre d'obtenir les échantillons pré-commerciaux avant la fin de l'année 2022", confirme la direction.

Unité de décarbonation

Et puis Fermentalg continue à développer l'usage des microalgues pour piéger le dioxyde de carbone (CO2) dans le cadre de sa filiale CarbonWorks créée fin 2021 à parité avec le groupe Suez. Le site de méthanisation de Pot au Pin à Cestas (aux portes de Bordeaux Métropole) et les expériences menées dans son photo-bioréacteur de 10 m3 démontrent, selon la direction, la capacité du dispositif à passer à une échelle industrielle.

