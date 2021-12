Résolument tournée vers l'export, Argolight vise de nouveaux marchés

Elle avait fait parler d'elle en 2017 en envoyant une de ses lames dans la station spatiale internationale pour permettre aux astronautes de régler leur microscope. La société pessacaise Argolight, issue de l'université de Bordeaux, vient de fêter ses neuf ans d'existence. Sa spécialité ? Fabriquer des solutions pour mesurer la fiabilité des données produites par les microscopes de fluorescence utilisés dans le monde de la recherche, l'industrie pharmaceutique et cosmétologiques. "Cela représente 20.000 microscopes installés dans le monde et 5.000 nouveaux chaque année", témoigne Arnaud Royon, co-fondateur de l'entreprise. Un secteur de niche mais en évolution.

"Nous passons, entre guillemets, d'un outil qui va faire de belles images à une usine à produire des images en gros volume avec des exigences qui évoluent. Les approches quantitatives, qui mêlent analyse informatique poussée et biologie et sont apparues ces dernières années, sont très gourmandes en données sur lesquelles se baser et la microscopie de fluorescence, bien que très utilisée, manque de techniques d'étalonnage efficaces", explique Gautier Papon, président et co-fondateur d'Argolight.

30 à 35 % de croissance par an



Une aubaine pour Argolight dont le produit, composé d'une partie matérielle et d'une partie logicielle, sert précisément à mesurer les biais introduits par un microscope. "Nous réalisons 30 à 35 % de croissance par an", assure Gautier Papon. Onze salariés travaillent aujourd'hui dans l'entreprise : des universitaires, des techniciens, des développeurs, mais aussi un chargé de développement à l'international depuis 2020. Alors que seul 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise qui s'établit à 750.000 euros est réalisé en France, l'export est en effet le cœur de la stratégie d'Argolight. "L'avantage, c'est que la thématique est la même partout, que les machines sont les mêmes, et que notre produit est petit", sourit Gautier Papon.

Négociations en cours avec des fabricants

L'enjeu consiste désormais à asseoir les positions d'Argolight à l'international notamment en Amérique du nord et en Asie, alors que l'entreprise travaille avec une douzaine de distributeurs, mais elle entend aussi décrocher des contrats avec des fabricants de microscopes. "Quatre d'entre eux se partagent 90 % du marché", témoigne Arnaud Royon. Des négociations sont en cours et les attentes conséquentes. "Nous aurions besoin de recruter des techniciens pour doubler les capacités de production et dupliquer les outils de production", reconnaît Gautier Papon, qui précise qu'une ligne de production coûte 400.000 euros. C'est en effet Argolight qui réalise toute la fabrication, de la fusion du verre à la gravure par laser, à raison de 200 unités par an. Une lame d'étalonnage coûte entre 3.000 et 13.000 euros.

Argolight poursuit, dans le même temps, la R&D pour améliorer et créer de nouveaux produits dans le but de toucher de nouveaux microscopes. L'entreprise continue également à creuser des pistes pour conquérir de nouveaux marchés. "Cela pourrait passer par la fabrication de composants optiques pour le domaine des télécoms ou pour des lasers alors que l'approvisionnement est critique sur certains composants", explique Arnaud Royon, qui rappelle qu'Argolight dispose de deux savoir-faire : la synthèse de matériau avec cette capacité à développer un verre très spécifique pour une application donnée et la gravure par laser.

