Les badges plaisance du port de Bordeaux primés en or par l'ADCET

Ce n'est pas le plus connu des ports de plaisance de la côte aquitaine ni même le plus grand et pourtant il a de nombreux fidèles. Autrefois perdu aux limites de la ville, dans l'ancienne zone portuaire, le port de plaisance de Bordeaux a été rattrapé par l'urbanisation du quartier des Bassins à flot et se retrouve désormais entouré d'habitations, de bars, restaurants, proche d'un cinéma multiplexe, et non loin des boîtes de nuit flottantes installées depuis des lustres au bassin à flot numéro un.

Installé dans le bassin à flot numéro deux, le port de plaisance de Bordeaux, établi sur le domaine du Grand port maritime de Bordeaux (GPMB), n'a pas été sacrifié -comme certains l'ont craint- sur l'autel de la restructuration urbaine mais préservé puis modernisé. C'est ainsi qu'il aligne aujourd'hui 9 pontons et 280 anneaux, ce qui en fait un port de plaisance tout à fait respectable. Mais le GPMB, dont Jean-Frédéric Laurent est le président du directoire, a décidé de le renforcer.

Un partenariat innovant entre le port et la métropole

Désormais engagé dans une stratégie de relance de la place portuaire bordelaise en proximité avec tous les acteurs économiques et politiques, le GPMB a ainsi développé, en partenariat avec Bordeaux Métropole, une innovation sous la forme d'un badge d'accès sécurisé au port de plaisance, qui ouvre également sur de nombreux services. Innovation qui s'est vue attribuer en octobre dernier à Rennes le Trophée d'or de l'Association pour le développement des usages numériques dans les territoires (ADCET). Cette association réunit une cinquantaine de collectivités locales et d'entreprises privées dans le but de favoriser le développement des usages numériques dans les collectivités au service des habitants.

La direction du port souligne qu'il s'agit d'un "partenariat exemplaire pour l'émergence d'une technologie deux en un dédiée aux usagers du port de plaisance, leur permettant avec une même carte d'accéder aux pontons et aux différents services du port mais aussi de prendre les transports en commun situées à proximité du port de plaisance (bus, tram, navette fluviale -Ndlr). Concrètement, poursuit la direction du GPMB, deux applications ont été installées sur la même carte à puce : l'application de transport (TBM -Ndlr) et l'AMC (application multiservice citoyenne) que l'ADCET a créé et déployé sur tout le territoire français".

Le badge, qui a été développé par la société Watchdata (à Aix-en-Provence), va bientôt s'enrichir, en plus des fonctions d'accès sécurisé aux pontons d'embarquement et au réseau de transport TBM, d'applications supplémentaires. En premier lieu avec l'accès à un kiosque automatique opérationnel 24 heures sur 24 pour l'obtention de badges et le rechargement de crédits par carte bancaire, mais aussi en particulier le raccordement aux bornes électriques et d'eau. Des fonctions multiservices qui commencent également à se développer sur certains titres de transports de TBM.

