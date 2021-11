Avec la caméra Orphie, i2S met les fonds sous-marins à la portée des professionnels

Spécialiste incontesté de l'innovation en imagerie de haute résolution, le groupe i2S, à Pessac (Bordeaux Métropole), vient d'annoncer la prise de contrôle de la startup bordelaise Orphie. Cette dernière a été créée en 2020 par deux ingénieurs de l'Institut d'Optique d'Aquitaine (Jules Guillien et Arnaud Tullio), à Talence (sur le campus universitaire), après deux ans de recherches. Elle à l'origine d'une nouvelle technologie d'amplification de la lumière sous l'eau qui lui a permis d'innover avec une caméra sous-marine aux performances totalement inédites.

"Avec la caméra mise au point par les créateurs d'Orphie, il est possible de voir trois fois plus loin qu'avec n'importe quel autre type de matériel. Ils ont passé deux ans à développer l'algorithme qui modèle leur innovation et à rencontrer des clients potentiels : des fabricants de drones sous-marins aux sociétés de scaphandriers, en passant par les patrons de sites aquacoles, voire les services de déminage. Les deux créateurs d'Orphie sont venus nous voir pour pouvoir développer leur projet chez i2S", rembobine pour La Tribune Xavier Datin, PDG du groupe girondin depuis septembre 2021 après avoir fait son arrivée à la direction générale dans l'entreprise en 2017.

Parmi les dernières innovations, la caméra qui filme les embryons

Si Xavier Datin a été promu PDG du groupe cofondé par Alain Ricros et Jean-Louis Blouin, toujours au capital, c'est sans doute qu'il a trouvé la stratégie qu'il fallait pour relancer la croissance d'i2S. Celle-ci consiste à déployer les innovations en imagerie du groupe sur quelques centaines d'applications dédiées à des cibles bien précises, plutôt que pour des millions d'unités.

"C'est la voie que je suis depuis 2018, en particulier avec la création de l'activité santé. Le meilleur exemple de cette stratégie c'est la mise au point du microscope sur mesure que nous venons de développer. Ce dernier permet de filmer la structure cellulaire des embryons avec une précision inégalée, soit une définition d'un pixel pour 300 nanomètres ! Orphie va nous permettre de toucher de nouveaux marchés. C'est un marché à plus de 100 millions d'euros qui est en pleine croissance. Peut-être parce que les océans sont l'avenir du monde", évoque Xavier Datin.

i2S filme aussi l'encapsulage des CSPI chez Treefrog Therapeutics

Le groupe i2S, dont l'activité s'appuie sur les divisions i2S Vision (vision industrielle), DigiBook (numérisation de livres), Medcare (santé), va donc s'enrichir d'une nouvelle spécialité en vision sous-marine. L'expertise d'i2S l'a conduit à équiper une autre entreprise innovante installée à quelques centaines de mètres. C'est ainsi que Treefrog Therapeutics s'est équipé de caméras i2S ultra-rapides et à très fort grossissement qui permettent de suivre en continu l'encapsulage des cellules souches pluripotentes induites (CSPI) grâce à la technologie C-Stem. Rappelons que cette dernière permet de cultiver les CSPI dans les meilleures conditions et avec un très haut niveau de qualité génomique.

Comme beaucoup d'entreprises cotées en bourse, le groupe i2S profite du puissant rebond de la croissance d'après confinement et de la fin d'une situation dépressive qui semblait pouvoir menacer jusqu'aux ressorts de la reprise. C'est précisément au 3e trimestre 2021 qu'i2S enregistre la plus forte accélération de son activité, conformément au début de desserrement de l'étau pandémique et au retour à une quasi normalité.

Très forte croissance par rapport à 2019, et encore plus sur 2020

Au 3e trimestre 2021, le chiffre d'affaires a ainsi grimpé de +34,6 %, à 4,7 millions d'euros, pas sur un an comme on aurait pu s'y attendre : mais par rapport à 2019 ! Le groupe recale ses chiffres par rapport à l'avant pandémie pour se défaire d'un exercice 2020 jugé non pertinent. Dans tous les cas c'est bien ce 3e trimestre 2021 qui donne sa première coloration forte à l'exercice, puisqu'i2S voit finalement son activité ne progresser que de +6,8 % au 1er semestre, à 8,3 millions d'euros (toujours par rapport à 2019) et de +15,5 % sur 9 mois, à 13,1 millions d'euros.

Rappelons tout de même qu'au 3e trimestre 2020, i2S a réalisé un chiffre d'affaires en recul de -27 % par rapport à 2019, à 2,5 millions d'euros. Selon nos calculs, la balance entre les deux exercices 2020 et 2021 débouche ainsi sur une hausse record au 3e trimestre 2021, de plus de 84 % sur un an. La tendance est à peine moins marquée entre les 1er semestre 2020 (-17,8 % sur un an, à 6,4 millions d'euros) et 2021 (8,3 millions d'euros), avec une hausse de +30 %. Elle redevient plus marquée entre les deux exercices à partir des neuf premiers mois, avec en 2020 un recul de -20,7 % par rapport à la même période en 2019, à 8,9 millions d'euros, contre une progression à 13,1 millions d'euros en 2021 : soit un mouvement à la hausse de +45,6 %.