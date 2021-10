Cybersécurité : le fonds tricolore Ace Capital Partners mobilise 175 millions d'euros

Chef de file du tour de table qui a permis à Tehtris, à Bordeaux, de lever 20 millions d'euros en novembre dernier, la société parisienne de gestion de fonds d'investissement en capital-risque et capital développement Ace Capital Partners (ex-Ace Management) annonce la clôture de son fonds de cybersécurité et de confiance numérique pour un montant de 175 millions d'euros. Montant qui signe le succès de l'opération puisque Ace Capital Partners visait au départ un objectif de 150 millions d'euros.

Avec ce montant collecté, Ace Capital Partners dispose du plus grand fonds d'investissement dédié à la cybersécurité et à la confiance numérique en Europe, souligne la direction de l'entreprise, dont Marwan Lahoud est le président. Cette société, qui détient plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion, se positionne en tête des pools d'investisseurs quand il s'agit d'intervenir dans des entreprises européennes de taille moyenne développant des technologies de rupture tout en ayant le potentiel pour devenir des leaders mondiaux sur leurs marchés.

Les atouts gagnants de cette société de gestion de fonds

Rappelons qu'Ace Capital Partners est une filiale du groupe tricolore Tikehau Capital (du nom d'une île de Polynésie française). Depuis sa création, il y a une vingtaine d'année, Ace Capital Partners a investi près de 50 millions d'euros dans neuf entreprises, en France, Belgique, Pays-Bas et Portugal. Des investissements qui se sont accélérés avec la montée de la menace cybercriminelle.

"Au cours de la levée de fonds, nous avons ressenti un intérêt croissant pour le secteur de la cybersécurité de la part des investisseurs, si bien que nous avons finalement dépassé notre objectif initial de 150 millions d'euros. L'enthousiasme de nos investisseurs est une autre reconnaissance de l'expertise et de la compétence de l'équipe d'Ace Capital Partners à fournir aux entreprises de l'écosystème cyber européen les fonds propres dont elles ont besoin pour accélérer leur croissance", éclaire Marwan Lahoud.

La montée des risques a fait mûrir le marché

La décision de la société de soutenir très activement les investissements réalisés un peu partout en Europe dans la cyberdéfense vient précisément de la forte montée en puissance de ce type de risque.

Comme la direction d'Ace Capital Partners le souligne, "les attaquants améliorent constamment leurs tactiques offensives, deviennent plus puissants et organisés".

Evolution inquiétante qui a fait remonter les questions de cybersécurité au niveau des conseils d'administration, avec à la clé une croissance significative des budgets et une forte sensibilisation des clients à ce sujet. Autrement-dit de bonnes conditions pour investir.

