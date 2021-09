Comment U'Wine transforme des grands crus en produits financiers

La société bordelaise U'Wine échappe depuis sa création en 2015 par Thomas Hébrard au cadre traditionnel du négociant en vins, en injectant une forte dose de digitalisation dans ses prestations de services et surtout en tirant son épingle du jeu sur un marché avant-gardiste, celui de la transformation de grands crus en produits financiers. C'est ainsi que U'Wine a la particularité, via U'Wine Grands Crus, d'être un négociant agréé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et donc autorisé à lancer des appels à l'épargne publique.

Pour être plus précis il s'agit de souscriptions ouvertes à l'occasion de l'émission d'actions ordinaires non cotées. La dernière levée de fonds a été lancée par U'Wine Grands Crus le 17 juin 2021 et sera clôturée le 16 juin 2022. Objectif : réaliser une opération d'un montant maximum de 12 millions d'euros. Auparavant, le 31 mars 2021, la société U'Wine a clôturé une augmentation de capital d'un montant de 5,9 millions d'euros qui avait été lancée le 1er avril 2020. Autant d'opérations qui ne servent qu'à financer la création des différents socles de grands crus qui vont constituer les supports d'offres de placement proposées à une clientèle purement financière. U'Wine souligne ne se concentrer que sur ce qu'il y a de mieux pour ses clients, soit les 1 % des meilleurs grands crus dans le monde...

Des levées de fonds pour acheter des grands crus

"Les appels à l'épargne constituent une prestation de service destinée aux investisseurs purs, qui vont approcher le vin, les grands crus, par le biais de titres. C'est ainsi que U'Wine lève régulièrement des fonds pour acheter des grands crus et permettre à ses clients d'investir sur le vin par le biais d'actions. Le ticket d'entrée pour participer est fixé à 12.000 euros minimum", éclaire Dorothée Berny, directrice marketing, confirmant ainsi une approche ciblée sur les gros voire très gros revenus.

Une offre qui vise notamment les chefs d'entreprises. En particulier parce que ce type d'investissement est éligible au mécanisme d'apport-cession (au sens de l'article 150-0 B du code général des impôts), qui permet aux chefs d'entreprises de réduire la charge fiscale subie sur la plus-value générée lors de la cession de leur affaire. U'Wine permet aussi d'investir dans ses grands crus par le biais de plans d'épargne en actions (PEA), de PEA-PME, ou encore du dispositif Madelin.

Une gestion de cave clé en main à partir de 20.000 euros

Autant dire que les grands crus proposés par U'Wine font l'objet d'une évaluation aussi fine que possible pour convaincre banquiers et gestionnaires de patrimoine que ces breuvages d'exception -portés par une société solide et saine- ont les caractéristiques nécessaires pour devenir des actifs financiers.

"Nous sommes avant tout une maison de négoce en vins, qui propose trois types de prestations, dont celle de l'investissement pur. La toute première de nos offres est celle du mandat de gestion de cave, dans lequel U'Wine s'occupe de tout : l'achat du vin, son stockage, la revente des bouteilles ou alors leur consommation par le client", recadre Dorothée Berny.

Une gestion de cave clé en main également agréée par l'AMF qui positionne exactement U'Wine sur le créneau que la société de négoce de vins revendique : celui de l'expert à qui rien n'échappe. L'intervention de l'AMF n'est pas décorative puisque dans le cadre de cette offre, le client s'engage auprès de U'Wine sur deux millésimes à raison de 10.000 euros par année, soit une mise de 20.000 euros.

A fin août, la responsable marketing indique que la société détenait pour 11 millions d'euros facturés et 15 millions d'euros en engagement, avec une estimation en fin d'exercice à environ 13 millions d'euros de recettes facturées pour plus de 18 millions d'euros engagés. Sachant que U'Wine détient pour 27 millions d'euros sous gestion.

Des prestations exclusives

En 2021, la société de négoce bordelaise a pris un nouveau virage avec la mise au point opérationnelle de son innovation baptisée le Tag : une puce qui se colle sur le goulot de la bouteille et permet aux clients de suivre l'évolution de leurs caves en temps réel depuis leurs smartphones. Dès qu'une bouteille taguée est bue, elle est retirée du stock. Tandis que les entrantes y sont rajoutées. Il s'agit pour U'Wine de faciliter la gestion des caves de particuliers, en volume comme en valeur. Cette application n'est pas forcément dépendante de la création d'un compte chez U'Wine et l'entreprise souligne que les puces qu'elle propose peuvent mettre en réseau n'importe quel type de cave de particulier. Facile à paramétrer, ces puces peuvent en plus donner de nombreuses informations sur les vins (vidéo du domaine, etc.).

"La troisième option que nous proposons, c'est celle de la cave libre pour laquelle nous avons développé une application sur smartphone avec le Tag. Mais cette offre va bien au-delà de la gestion en direct de leurs caves par les particuliers, puisque nous leur proposons tout un ensemble d'offres exclusives, à raison de trois événements par mois", observe la patronne du marketing.

Dans ce cadre, les clients peuvent par exemple découvrir pendant deux jours un grand domaine viticole et dîner le soir avec son propriétaire, ou faire des dégustations de grands vins avec un chef cuisinier dans "l'appartement U'Wine" : à raison de huit personnes maximum.

Des grands crus dans le monde

"Nous sommes allocataires de 475 vins dans plus de 200 domaines mais il est vrai que 50 % de notre offre est constituée de vins de Bordeaux, devant Bourgogne et Piémont italien. Notre ambition c'est d'avoir les 1 % des plus beaux terroirs de la planète. Il faut reconnaitre que Bordeaux produit beaucoup de grands crus en volume, ce qui explique que nous ayons 80 domaines bordelais sur un total de 200", précise Dorothée Berny.

