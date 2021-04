Veracash va mettre des euros dans ses cartes de paiement Mastercard en or

Veracash, filiale du groupe AuCoffre.com, fondé et dirigé par Jean-François Faure, propose à ses clients de diversifier leur épargne en y injectant de l'or facilement utilisable par le biais d'une carte de paiement prépayée (Veracarte). La société bordelaise annonce avoir bouclé une augmentation de capital de deux millions d'euros. Cette levée de fonds lancée en décembre dernier a été un petit peu plus longue à conclure que prévu.

Actuellement Veracash propose à sa clientèle de se faire des réserves en or, voire en argent ou même en diamants, rendues facilement utilisables par leur connexion avec une carte prépayée Mastercard.

"Pour les 15.000 clients ayant une carte activée, Veracash c'est un peu le troisième compte. Nos réserves d'or, qui sont auditées, sont stockées aux Ports francs et entrepôts de Genève. Tout simplement parce que c'est le lieu le plus sécurisé. Nos clients disposent d'un avoir en or qu'ils peuvent directement utiliser avec leur carte Mastercard. A chaque transaction, la quantité d'or correspondant à la valeur échangée est revendue sur le marché. Veracash prélève 3 % de commission à l'achat de l'or, ensuite, tout le reste est gratuit. Bien sûr cela demande à nos clients de suivre l'évolution des cours de l'or, mais ils sont curieux et intéressés", éclaire Jean-François Faure.