Implanet boucle l’année 2019 avec une croissance d'activité de +10 %

Installé à Martillac, en Gironde, et implanté à Boston (Etats-Unis), Implanet, groupe innovant dans le traitement des scolioses sévères et sur le marché des prothèses de genou, coté en bourse, vient d'annoncer son chiffre d'affaires 2019, qui a atteint 7,4 M€ en hausse de +10 % sur un an. Le quatrième trimestre semble illustrer le redressement commercial de cette entreprise innovante qui a connu quelques difficultés.

Le chiffre d'affaires du 4e trimestre a ainsi connu une forte accélération, avec une croissance de +20 %, confirmant la tendance à la hausse enregistrée tout au long de l'exercice avec un CA à +2 % au 1e trimestre, puis +8 % au 2e, avant de grimper à +12 % au 3e pour finir à +20 %. La bonne nouvelle c'est que la progression annuelle des ventes est proportionnellement quasi identique entre les prothèses de genou (+9 %) et le dispositif médical Jazz conçu pour traiter les scolioses sévères, qui est à +11 % sur l'année.

"Nous terminons l'année comme prévu sur une forte accélération de nos ventes sur le T4. Le chiffre d'affaires 2019 confirme ainsi la tendance positive amorcée dès le 1er trimestre. Les partenariats signés cette année sur nos deux activités avec KicoKnee et SeaSpine, associés aux premières commandes ; les premières chirurgies effectuées avec succès avec Jazz Cap ; les brevets obtenus pour Jazz Lock au Japon et aux Etats-Unis et la première homologation 510 (k) pour la prothèse de genou Madison aux Etats-Unis sont autant d'atouts supplémentaires pour le développement à venir de notre activité, déroule Ludovic Lastennet, le directeur général. Les croissances affichées sur nos deux segments d'activité cette année, poursuit-il, prouvent, de façon tangible, que les efforts et actions menées commencent à porter leurs fruits. Nous restons réalistes concernant le chemin qu'il reste à parcourir et abordons l'année 2020 déterminés à poursuivre ces efforts et initiatives commerciales pour améliorer notre rentabilité et consolider cette dynamique positive".