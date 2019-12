Le courtier bordelais Ashler et Manson labélisé France-Innovation

Le cabinet de courtage immobilier en ligne Ashler et Manson, à Bordeaux, fondé et dirigé par Aymerick Penicaut, coté en bourse, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 M€ au cours des neuf premiers mois de l'année 2019, en hausse de 50 % sur un an. Par son activité de courtage, Ashler et Manson a contribué à libérer "près de 180 millions d'euros de financement" relève la direction de l'entreprise bordelaise, "soit un niveau équivalent au volume d'activité généré sur les 12 mois de 2018". Ashler et Manson prévoit de réaliser 2 M€ de chiffre d'affaires en 2019 "avec une marge nette de l'ordre de 10 %".

La société souligne que l'actuel contexte de taux très bas va de pair avec un resserrement des conventions bancaires pour de nombreux courtiers indépendants, ce qui n'empêche pas le développement d'Ashler et Manson, qui développe ses activités dans le sud-est de la France, en particulier Lyon et Marseille, tout en renforçant ses positions en Aquitaine, Bretagne et Pays-de-la-Loire. Le cabinet de courtage est à la recherche de nouveaux profils commerciaux et en particulier de courtiers mandataires. Ashler et Manson annonce lancer une offre auprès des courtiers indépendants "afin de les intégrer à son organisation et leur faire profiter de ses nombreux avantages". Avant de préciser que 25 d'entre eux ont rejoint le cabinet au cours des derniers mois.

Preacor labelisé par le pôle Finance-Innovation

Il n'est pas inutile de rappeler que Preacor l'outil d'évaluation (scoring) des candidats à l'achat d'un bien immobilier, développé par Ashler et Manson en collaboration avec la société d'ingénierie bordelaise Scorelab, a été labélisé cet été par le pôle de compétitivité national à vocation mondiale Finance-Innovation. Preacor a été développé par Ashler et Manson avec Scorelab, startup cofondée par le physicien Jean-Baptiste Pautrizel, qui en est le responsable scientifique.

C'est un outil très sophistiqué d'évaluation des dossiers, mais aussi très simple d'utilisation, qui fait appel à l'intelligence artificielle et plus particulièrement à l'apprentissage automatique (statistique) des ordinateurs (machine learning). La mise au point du prototype de cet outil d'évaluation a été soutenue par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs Ashler et Manson a décidé fin novembre d'adhérer au label "Made in courtage", lancé le 1er octobre par la société du même nom.

Gagner en visibilité sur le marché

Avec "Made in courtage", les cabinets de courtage adhérents bénéficient notamment de la mutualisation d'outils de développement sur leurs marchés et s'engagent à respecter une charte de qualité.

"Je souhaite rejoindre le label car l'union fait la force - mais je ne souhaite pas intégrer une franchise. Montrer la qualité du service à nos clients, la transparence, la satisfaction des clients, le professionnalisme de ma structure et de mes collaborateurs. Montrer le sérieux de mon établissement aux banques. Faire des échanges avec mes confrères qui sont dans la même vison que le label et non dans l'usinage, et pouvoir orienter mes clients vers des professionnels reconnus en dehors de mon secteur sur toute la France car j'ai de la demande et ne peux pas toujours la traiter », éclaire Aymerick Pénicaut sur le site de "Made in courtage".

Ashler et Manson s'est distingué en 2016 avec le lancement de Sitigeo la plateforme gratuite de géolocalisation des biens immobiliers mis à la vente.