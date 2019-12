Spécialiste de la scoliose, Implanet booste son activité aux USA et se relance en France

Installé à Martillac en Gironde et implanté à Boston (Etats-Unis) Implanet, groupe innovant dans le traitement des scolioses sévères et sur le marché des prothèses de genou, coté en bourse, vient d'annoncer une croissance de son chiffre d'affaires au 3e trimestre 2019 sur un an (par rapport à la même période en 2018) et sur les neuf premiers mois de l'année.

Les ventes ont ainsi progressé de +12 % au 3e trimestre sur un an, à 1,7 M€, après avoir gagné +2 % au 1er trimestre et +8 % au 2e trimestre. Sur les neuf premiers mois de l'année 2019, l'activité du groupe girondin progresse ainsi de + 7 %, à 5,5 M€, sur un an. Ces bons résultats commerciaux ne règlent pas tous les problèmes et Ludovic Lastennet, fondateur et directeur général du groupe, a déjà eu l'occasion de confirmer qu'Implanet ne serait pas financièrement à l'équilibre avant fin 2021.

Un changement de stratégie qui semble payer

L'année 2019 conforte néanmoins le directeur général d'Implanet par rapport aux options qu'il a prises.

"Conformément à notre objectif, le 3e trimestre confirme le retour à la croissance amorcé sur le premier et le second trimestre. Une hausse de 12 % sur le troisième trimestre permet d'afficher +7 % de croissance à fin septembre. Notre stratégie de ventes directes associée à des partenariats avec des acteurs comme Kico Knee et SeaSpine commence à porter ses fruits. La trajectoire est fixée et nous restons concentrés sur le bon déroulement de nos axes stratégiques afin d'accélérer l'internationalisation de notre activité et de progresser sur des marchés où les marges générées nous permettent d'améliorer notre rentabilité" déroule ainsi Ludovic Lastennet.

La direction du groupe précise que sur les neuf premiers mois de l'année les ventes des dispositifs Jazz ont progressé de 10 % sur un an, à 3,57 M€, en particulier grâce à la croissance de l'activité aux Etats-Unis, à + 13 % pour 1,78 M€.

Les feux verts de la FDA ouvrent des perspectives

"En France, la majeure partie du retard des ventes observé à fin juin en raison d'un décalage de certaines chirurgies a été globalement rattrapé, avec un chiffre d'affaires réalisé de 1,19 M€ contre 1,22 M€ l'année passée" décrypte la direction.

Hors France le marché européen connaît un fort développement mais part de très bas, d'où une croissance de 31 % du chiffre d'affaires, pour un montant atteint de 0,61 M€. Les ventes de dispositifs Jazz pendant les neuf premiers mois de l'année ont augmenté de 6 % en volume, à 6.963 unités. En croissance de 3 %, à 1,98 M€ sur les neuf premiers mois de l'année, l'activité prothèses de genou "a été marquée par la première livraison à Kico Knee" indique le groupe.

L'année 2019 pourrait marquer un virage historique dans le développement de cette société girondine innovante appuyée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et Bpifrance. La signature d'un contrat de partenariat stratégique avec SeaSpine, qui va porter pendant six ans la commercialisation de la gamme Jazz aux Etats-Unis (premier marché mondial pour les pathologies rachidiennes), avec des minima annuels d'activité, l'homologation par la FDA (Food an Drug Administration/ Agence de protection des approvisionnements des Etats-Unis en produits alimentaires et médicamenteux-NDLR) du dispositif Jazz Cap, qui vient renforcer l'offre Jazz initiale aux USA, ou encore la mise en place d'une ligne de financement obligataire de 3 M€, avec Nice & Green (en douze tranches de 250 K€ de mai 2019 à avril 2020) sont autant de résultats positifs pour l'avenir.

Implanet GMBH au congrès de la DWG à Munich

Par ailleurs fin octobre Implanet a annoncé l'homologation par la FDA de sa prothèse totale de genou Madison. Sachant que depuis sa création, le groupe girondin a permis l'implantation de plus de 17.000 de ses prothèses. Le 27 novembre les Girondins, qui possèdent une filiale allemande (Implanet GMBH, à Francfort-sur-le Main) étaient présents à Munich où ils ont participé au 14e congrès annuel de la Société allemande de chirurgie rachidienne (DWG).

"Notre filiale Implanet GMBH... implantée en Allemagne depuis un an, nous permet d'approcher ce marché très important en Europe grâce à un modèle de vente en direct. Implanet est désormais présent dans plusieurs hôpitaux allemands de premier rang..." éclaire Ludovic Lastennet.

Ce congrès a permis à Implanet de présenter la totalité de sa gamme Jazz aux praticiens allemands de la DWG, qui regroupe plus de 1.600 professionnels (chirurgiens, orthopédistes, neurochirurgiens, traumatologues, chercheurs, etc.).