Bordeaux City Life : pour Corinne Lepage, l’humanité va contrôler le réchauffement

Corinne Lepage, cofondatrice du cabinet d'avocat parisien Huglo-Lepage, est une spécialiste bien connue des questions environnementales. Cette ancienne ministre de l'Environnement (de 1995 à 1997) est coprésidente du Mouvement des entrepreneurs de la nouvelle économie (Mene), avec Myriam Maestroni. Cette organisation patronale regroupe des dirigeants conscients de l'impact de l'activité économique sur les êtres humains et la nature, en bien comme en mal. Dans le cadre du forum Bordeaux City Life organisé par La Tribune, Corinne Lepage est intervenue pour remettre les pendules à l'heure de l'écologie. Cette dernière a commencé par sensibiliser le public venu suivre son intervention.

"S'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire nous-mêmes, les décarbonisations, à mon sens, doivent venir surtout de la finance et de l'économie" a indiqué l'avocate avant de préciser sa pensée. C'est ainsi que Corinne Lepage a plaidé pour l'arrêt des subventions aux énergies fossiles.

"Nous dépensons plusieurs dizaines de milliards d'euros par an en France, de nos impôts à vous et à moi, pour subventionner le fossile. Si l'on veut décarboner, il faudrait peut-être commencer par arrêter de financer ce qui précisément renforce la carbonisation. Ce serait quand même assez rationnel et assez logique" a ainsi attaqué Corinne Lepage.