Le fabricant landais d’éléments bois NP Rolpin investit 10 M€

NP Rolpin lance un vaste plan d'investissement industriel. "La première phase s'échelonnera sur trois ans, jusqu'en 2021, avec un budget de 10 millions d'euros", annonce Christian Desmé, directeur général de l'entreprise landaise qui fabrique des éléments bois (contreplaqué, panneaux, lambris) pour l'aménagement intérieur. "L'acquisition de la plus grande installation française de gaz naturel liquéfié, qui fonctionnera début 2020, constituera la première étape. Grâce à ce nouvel équipement, qui remplacera une chaudière biomasse, nous gagnerons en souplesse et en autonomie de gestion. C'est un investissement stratégique de 4 millions d'euros qui aura un impact fort sur le rendement et le coût énergétique", précise Christian Desmé. De gros investissements sur des machines suivront pour améliorer la productivité et le rendement bois. Objectif : atteindre 41.000 m3 de panneaux fabriqués chaque année en 2021, contre 34.000 aujourd'hui.

"Mais ce n'est pas parce que l'on met de l'argent sur la table que le pari est gagné. Il a fallu préparer le terrain, les équipes, pour pouvoir recevoir ces investissements. C'est un cumul d'investissements, d'organisation, de méthodologie de travail", insiste Christian Desmé.

Et ce travail a débuté dès le rachat de l'entreprise par le japonais Nankai Plywood en 2014. "Après 15 ans de non-investissement dans les machines, les façons de faire, les hommes, les femmes, la société était quasiment en faillite. Il a fallu redynamiser des équipes à bout de souffle en terme de motivation." Et c'est Christian Desmé, arrivé en 2015, qui s'est attelé à cette tâche, lui qui était un habitué des restructurations et réorganisations d'entreprises dans le secteur automobile.

Nouvelles méthodologies

"Des îlots, aussi appelés unités autonomes de production (UAP), ont ainsi été introduits. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une personne qui travaille sur une machine 8 heures par jour et 5 jours par semaine, nous avons procédé à des regroupements qui permettent aux salariés de passer d'une machine à l'autre au sein d'un îlot selon les besoins tout en libérant les flux." Le personnel a du être formé à cette nouvelle méthodologie. Des profils plus qualifiés ont aussi été recrutés.

En matière de recrutement, une jeune ingénieure a également été embauchée en septembre dernier pour développer la méthodologie du 6 Sigma au sein de l'entreprise. "Quatre personnes sont actuellement formés à ces outils statistiques qui permettent d'analyser des phénomènes dans un processus de fabrication, de comprendre les variations afin de les réduire. Ils suivent ce que l'on appelle une formation green belt, diplômante. Cela sert à prendre les bonnes décisions."

L'entreprise, qui fêtera ses 50 ans en 2020, propose en tout 5.000 heures de formation par an. Elle emploie actuellement 110 personnes sur le site de Labouheyre et vend ses produits à des distributeurs, des industriels. Elle travaille également avec des architectes. NP Rolpin qui, en plus du contreplaqué, s'est diversifiée avec une gamme de panneaux de décoration intérieure, a réalisé un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros en 2018.