Orange mise sur l’open innovation depuis 7 ans

Alors que les startups sont insuffisamment visibles en région, avec 15 % des personnes interrogées qui ont déjà entendu parler du terme selon une étude Kantar TNS réalisée ce mois-ci, Eric Arduin, délégué régional d'Orange en Nouvelle-Aquitaine Sud insiste : "1 français sur 2 est intéressé pour aller à la rencontre des acteurs et créateurs de startups."

L'entrée en matière est idéale pour Orange qui force justement la rencontre à l'occasion des Startup Days du 20 au 30 mars. 120 startups présentent actuellement au grand public leurs produits et services innovants dans plus de 30 boutiques en France. Parmi elles, celle du centre commercial de Rives d'Arcins à Bègles. "Une boutique majeure avec 450 m2 de surface commerciale. Il s'agit de l'un des premiers smart stores de France créés pour proposer une expérience client simplifiée, ludique et interactive. On entre par les usages", explique Eric Arduin.

De possibles coopérations à venir



L'idée des Startup Days n'est pas nouvelle. L'opération avait déjà été menée en Gironde il y a 9 ans, mais elle est aujourd'hui reprise à l'échelle nationale. L'occasion pour certaines startups de gagner en visibilité, et pour d'autres ayant déjà acquis une certaine renommée, d'envisager des partenariats avec l'opérateur. C'est le cas par exemple de jestocke.com à Bordeaux.

"L'avenir, en ce qui nous concerne, repose sur la mise en place d'une micro logistique urbaine. Dans un contexte de changement des usages dans les centres urbains où la voiture a vocation à être moins présente, nous nous dirigeons vers la création d'espaces de stockage connectés en ville. Ainsi, certains parkings pourraient être transformés pour faire du stockage et permettre ensuite aux entreprises spécialisées dans le dernier kilomètre de faire leur travail. Mais pour que l'ensemble fonctionne, notamment en souterrain, il faut du réseau", souligne Edouard Wautier, directeur général de jestocke.com.

"Ce n'est pas qu'une question de réseau", ajoute toutefois Julien Anselme, directeur des projets innovants chez Orange Sud-Ouest. "On connait cette startup et il y a plusieurs sujets dont on peut discuter avec elle. Orange a par exemple des m2 disponibles... De la même manière, alors qu'Orange a engagé une réflexion sur les bots, nous allons voir si nous ne pouvons pas travailler avec Mr Bot, une agence de création et de développement de chatbot Messenger et web à Angoulême, également présente lors des Startup Days."

Zéro faute depuis 2012

"On s'est lancé dans l'open innovation en 2012, date à laquelle ce terme n'existait d'ailleurs pas. On était relativement précurseur en terme de grand groupe. Nous avions senti que de jeunes entrepreneurs innovants avaient des demandes de plus en plus insistantes sur le numérique et que nous étions en capacité de proposer nos compétences", explique Julien Anselme.

Orange a ainsi créé son accélérateur, Orange Fab, ainsi qu'un fonds d'investissement, Orange Digital Ventures, pour accélérer la croissance commerciale des entreprises au niveau national et international. "Mais c'est du gagnant-gagnant", rappelle Julien Anselme. "Cette stratégie permet aussi à Orange de développer sa croissance, de conquérir de nouveaux clients." D'où une sélection "draconniene" des startups qui entrent dans le processus d'accompagnement d'Orange. "On est dans le zéro faute depuis 2012."