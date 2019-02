Le Crédit mutuel du Sud-Ouest récompense trois Idées neuves

1er prix : Strap for you

Fondée par un ancien rugbyman professionnel, Yann Sivy, et un designer, Laurent Bloedt, Strap for you se base sur l'expérience - douloureuse - du premier qui cherchait une solution pour maintenir ses doigts endoloris lors de sa pratique sportive, autre que la bande adhésive traditionnelle. Tous deux ont imaginé un système réutilisable, hypoallergénique et non salissant, résistant à l'eau : un strap en silicone, orthèse amovible certifiée classe 1, produite en totalité en Nouvelle-Aquitaine. Ces straps sont disponibles dans les pharmacies. Le duo a déposé trois autres brevets et prépare le lancement d'autres produits.

A la deuxième place figure Easy Lunch, application destinée à "faciliter la pause-déjeuner" créée par Théo et Arthur Del Piano. Elle permet à ses utilisateurs de choisir un restaurant partenaire, d'organiser facilement un repas entre collègues ou amis à midi, de commander et de payer avant et d'être servi quasiment dès son arrivée à table. Mr Bot, agence de création de chatbots (systèmes conversationnels en ligne), de Romain Bouiller, arrive à la 3e place.

La maison d'édition indépendante de bandes dessinées BDA2, fondée par Aloïs Vanderf, s'est vu remettre un "prix exceptionnel" par la banque.