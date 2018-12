Objets connectés : en achetant Examesure, Aguila se renforce dans l’industrie 4.0

Il n'avait pas été question d'Aguila Technologies depuis quelque temps. "Nous n'avions pas ressenti le besoin de communiquer, tout simplement", explique Hubert Forgeot, directeur de cette société spécialisée dans les technologies électroniques connectées. S'il prend la parole aujourd'hui, c'est donc pour annoncer officiellement la première opération de croissance externe de la société. Aguila Technologies a fait l'acquisition en septembre dernier de la société Examesure basée à Besançon et composée d'une équipe de 3 personnes. "Le rachat s'est fait dans le cadre du départ à la retraite du dirigeant. C'est une entreprise qui se portait et se porte toujours très bien", assure Hubert Forgeot.

Un travail de R&D avant de concevoir



Pour les années futures, la stratégie est claire. Aguila passera par de la croissance organique pour amplifier sa présence sur des marchés sur lesquels elle est déjà positionnée, à savoir le transport et la logistique, l'élevage connecté et l'agriculture de précision, enfin l'industrie 4.0. Les opérations de croissance externe seront en revanche envisagées pour explorer de nouveaux marchés.

Cette stratégie, Hubert Forgeot l'explique :

"Notre cœur de métier est de collecter de la donnée pour ensuite proposer des services qui répondent à un besoin. Mais avant d'arriver à la commercialisation d'un produit, le processus est relativement long. Nous menons un cycle de R&D, puis nous travaillons sur le design du produit. La mise sur le marché d'un produit n'arrive que dans un troisième temps. Le fait d'acquérir Examesure en l'occurrence nous permet d'accélérer sur le secteur de l'industrie 4.0 où nous étions très peu présents."

Cette opération va aussi permettre à Aguila de gagner en visilibité. Examesure travaille en effet pour de grands donneurs d'ordre : EDF, Renault, Enedis, Alstom ou encore Liebherr Aerospace.

Examesure, filiale à 100% d'Aguila, est spécialisée dans les solutions de mesure de précision et l'étalonnage en température et en pression. "Cette expertise, dont nous ne disposions pas, permet de mesurer la santé d'un process industriel. Examesure bénéficiera de son côté des capacités d'études et d'ingénierie d'Aguila dans le but de proposer de nouvelles solutions, et ce, dès les prochains mois."

85.000 équipements connectés

En attendant, Aguila Technologies annonce avoir un carnet de commandes 2019 "très intéressant. On a de très belles perspectives", avance Hubert Forgeot qui ne dévoilera ni le montant de l'acquisition d'Examesure, ni le chiffre d'affaires de la société. En revanche, plus de 85.000 équipements ont à ce jour été connectés par Aguila. "Soit une hausse de 20 % sur 2018." 15 personnes travaillent pour l'entreprise basée à Bidart. Trois à cinq recrutements sont prévus en 2019 sur des profils techniques (électronique et informatique) et marketing.